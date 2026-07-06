La défense de Cédric Jubillar a estimé lundi «impossible» que le procès en appel de Cédric Jubillar, qui a reconnu «être à l'origine de la disparition de sa femme», puisse se tenir en septembre comme prévu, lors d'une conférence de presse à Toulouse.

Cédric Jubillar doit être jugé en appel à partir du 21 septembre, à Toulouse, un procès qui doit durer quatre semaines (archives).

France Affaire Jubillar : la Défense estime qu'un procès en septembre est «impossible»

«C'est impossible, ce serait grotesque», a répondu Pierre Debuisson à un journaliste qui lui demandait si le procès d'appel pourrait se tenir dans les temps.

Son père et associé Guy Debuisson a estimé qu'il faudrait notamment que Cédric Jubillar soit entendu et que des fouilles soient menées pour retrouver la dépouille de son épouse Delphine, disparue en décembre 2020.

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