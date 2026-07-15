Jérôme Barella, principal suspect dans l'affaire Lyhanna, collégienne de 11 ans retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, a été mis en examen mercredi pour meurtre et viol sur mineure de moins de 15 ans, a indiqué le parquet d'Agen.

Cette photo sans date ni lieu, communiquée par la famille le 31 mai 2026, montre un portrait de Lyhanna, une ado de 11 ans, portée disparue depuis le 29 mai du domicile familial à Fleurance, dans le sud-ouest de la France, puis retrouvée morte.

L'intérimaire de 41 ans, qui a été extrait de la prison de Mont-de-Marsan pour être entendu par les magistrats instructeurs d'Agen, «a répondu à quelques questions concernant sa personnalité mais a rapidement fait valoir son droit au silence», a précisé le procureur adjoint dans un communiqué.

A l'issue de cet interrogatoire, «il a été mis en examen supplétivement des chefs de meurtre sur une mineure de moins de 15 ans précédé ou accompagné de viol et viol sur une mineure de moins de 15 ans». Il avait été initialement mis en examen pour enlèvement et séquestration après la disparition de la collégienne.

Il encourt la prison à perpétuité.

Jérôme Barella a, par ailleurs, également été mis en examen pour viols sur mineure de moins de 15 ans et agressions sexuelles dans l'affaire dite «Rosa».

Cette petite fille, dont la mère avait déposé plainte pour viols contre Jérôme Barella en août 2025 sans que celui-ci ne soit inquiété, a accusé le suspect de l'avoir violé «une cinquantaine» de fois, selon un rapport d'inspection.

Dans cette affaire, il a également «fait valoir son droit au silence» avant d'être placé sous mandat de dépôt criminel dans le cadre de cette seconde procédure d'instruction, a précisé le parquet.