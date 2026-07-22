Dans les prochains jours, Donald Trump tranchera sur le niveau des droits de douane que les États-Unis appliqueront aux produits suisses. Son représentant au Commerce réclame un taux de 12,5%.

Trump décidera dans les prochains jours du niveau des droits de douane qui s'appliqueront à la Suisse à l'avenir.

Le délai expire vendredi La Suisse retient son souffle avant la décision de Trump sur ses droits de douane

De quoi s'agit-il? Le droit de douane supplémentaire actuel de 10 % appliqué aux exportations suisses vers les États-Unis expire le 24 juillet.

En raison d'allégations liées au travail forcé, le gouvernement américain recommande l'application de droits de douane de 12,5%.

Le Conseil fédéral rejette ces accusations et poursuit les négociations.

C'est le président Donald Trump qui prendra la décision finale. Résumé créé avec

La Suisse est à un tournant dans le différend commercial qui l'oppose aux États-Unis. La plupart des exportations suisses sont actuellement soumises à un droit de douane supplémentaire de 10%, auxquels s'ajoutent des droits sectoriels spécifiques déjà en vigueur pour l'acier, l'aluminium et certains segments de la technologie médicale.

Cette mesure transitoire expire le 24 juillet. C'est désormais à l'administration Trump de fixer le niveau des droits de douane applicables à l'avenir. À Berne, l'inquiétude est palpable: malgré des signaux encourageants en provenance de Washington, rien ne garantit que la Suisse sera épargnée par une hausse.

Le taux de 10% n'est en effet qu'un régime provisoire, instauré après que la Cour suprême américaine a déclaré illégaux les droits de douane punitifs initialement imposés par l'administration Trump. En parallèle, Berne et Washington négocient depuis plusieurs mois un accord commercial, sur la base d'une déclaration d'intention signée en novembre 2025, qui prévoit que les droits de douane américains sur les marchandises suisses ne dépassent pas 15 %.

Une hausse des droits de douane

Cette menace de hausse fait suite à une enquête menée par le gouvernement américain, qui reproche à la Suisse de ne pas faire suffisamment pour lutter contre l'importation de marchandises issues du travail forcé. Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, préconise en conséquence un droit de douane supplémentaire de 12,5 % sur les importations suisses. Selon Washington, la Suisse s'octroierait ainsi un avantage déloyal par rapport aux entreprises américaines.

Cette recommandation n'est pas encore définitive, mais elle est considérée comme la base la plus probable sur laquelle Trump fondera sa décision. Le Conseil fédéral rejette ces accusations et s'efforce d'obtenir des dérogations ou des assouplissements dans le cadre des négociations en cours.

Des signes encourageants

Récemment, Greer a tenu des propos conciliants à l'égard de la Suisse. Dans un entretien accordé à Bloomberg Television, il a déclaré que « les Suisses font beaucoup de choses comme il faut pour s'entendre avec les États-Unis », saluant l'évolution des relations commerciales et évoquant des « développements positifs ».

La semaine dernière, Greer a également visité l'usine de Stadler Rail à Salt Lake City, s'informant sur les investissements de l'entreprise suisse aux États-Unis et sur son programme de formation professionnelle. À l'issue de cette visite, il a déclaré que de tels projets illustraient les retombées concrètes de l'accord-cadre entre les deux pays.

Trump prend la décision

Ces déclarations encourageantes ne dissipent pas l'incertitude. La décision finale appartient à Donald Trump, et Greer ne peut que formuler une recommandation — rien ne garantit que le président la suivra. Ses décisions passées en matière de droits de douane ont montré qu'il pouvait s'affranchir des propositions de ses conseillers.

À Berne, le souvenir de l'été dernier reste cuisant. Après un entretien téléphonique avec la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, Trump avait annoncé de manière inattendue des droits de douane de 39 % sur les importations suisses. Le Conseil fédéral entend cette fois éviter une telle surprise.

L'enquête se poursuit

La Suisse fait par ailleurs l'objet d'une deuxième enquête américaine, portant cette fois sur des allégations de surcapacités industrielles chez certains grands partenaires commerciaux des États-Unis. Cette procédure n'est pas encore achevée, et l'on ignore pour l'instant quels produits seraient visés et si elle débouchera sur de nouveaux droits de douane punitifs.

Le Conseil fédéral maintient son objectif de conclure le plus rapidement possible un accord commercial avec Washington. Le ministre de l'Économie, Guy Parmelin, s'est rendu dans la capitale américaine fin juin et début juillet pour négocier les droits de douane directement avec Greer, selon la NZZ. Les prochains jours diront si ces discussions auront pu peser sur la décision imminente.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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