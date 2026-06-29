La Cour suprême des Etats-Unis a refusé lundi d'examiner le recours déposé par Donald Trump contre sa condamnation au civil à payer 5 millions de dollars à l'écrivaine E. Jean Carroll, qui l'accuse de l'avoir agressée sexuellement puis diffamée lorsqu'elle a révélé les faits.

L'annonce faite par les juges ne comporte aucun exposé des motifs.

Le 9 mai 2023, le tribunal fédéral civil de Manhattan avait jugé l'actuel président des Etats-Unis responsable d'une «agression sexuelle» sur cette ancienne chroniqueuse de presse dans un grand magasin new-yorkais en 1996.

E. Jean Carroll, aujourd'hui âgée de 82 ans, avait révélé dans un livre publié en 2019 ce qu'elle considérait être un viol, commis 23 ans plus tôt dans une cabine d'essayage.

Le milliardaire républicain l'avait traitée de «tarée» ayant monté une «affaire bidon».

Donald Trump a été condamné à 2 millions de dollars de dommages et intérêts pour agression sexuelle et 3 millions pour des propos diffamatoires tenus en 2022.

Cette condamnation a été confirmée en appel en décembre 2024.

Le président américain a qualifié lundi la décision de la Cour suprême de «surprenante», dans un message sur son réseau Truth Social.

Il a promis de «poursuivre le combat» contre la «guerre juridique» à son encontre, «y compris l'accusation ridicule de diffamation, avec toute (sa) puissance et toute (sa) force».

L'avocate d'E. Jean Carroll, Roberta Kaplan, a elle déclaré que la Cour suprême confirmait «une bonne fois pour toutes le verdict unanime du jury selon lequel le président Donald J. Trump a agressé sexuellement et diffamé» sa cliente.

«La décision d'aujourd'hui met fin à sa quête visant à échapper à la responsabilité de ses actes», a-t-elle ajouté dans un message transmis à l'AFP.

Dans une autre procédure pour diffamation devant le tribunal fédéral civil de New York, il a été condamné à lui verser 83,3 millions de dollars, ce qui a été entériné en appel.

Une enquête pénale visant E. Jean Carroll a été ouverte par les procureurs du ministère américain de la Justice, ont rapporté plusieurs médias américains fin mai.

Elle vise à déterminer si l'autrice a menti sous serment lors de dépositions liées aux deux procédures civiles qu'elle a intentées contre le président, ont indiqué CNN et le New York Times, citant des sources proches du dossier.

Selon CNN, les procureurs s'appuient sur une déclaration dans laquelle elle affirmait n'avoir reçu aucun financement extérieur. Il est apparu par la suite que le milliardaire Reid Hoffman avait pris en charge une partie des frais juridiques et des dépenses, d'après la chaine.

Cette enquête constitue un exemple de plus des attaques judiciaires menées par le ministère de la Justice de Donald Trump, qui tente d'utiliser les tribunaux pour cibler ses ennemis personnels.