Désastre Algérie: au moins 11 morts dans l'incendie d'un orphelinat

Au moins 11 personnes sont mortes et 19 autres ont été blessées dans un incendie, toujours en cours, dans un orphelinat de la banlieue d'Alger, a annoncé jeudi la protection civile algérienne, sans préciser l'âge des victimes.