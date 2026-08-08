Des drones ont été aperçus au-dessus d'un site de l'armée allemande de l'ouest du pays, connu pour héberger un grand dépôt souterrain, a indiqué samedi à l'AFP un porte-parole du commandement opérationnel de la Bundeswehr, confirmant les informations de médias allemands.

Le centre de sécurité du site militaire de Mechernich, dans l'ouest du pays, a repéré deux drones (archive).

Enquête en cours Allemagne : des drones aperçus au-dessus d'un site de l'armée

Le centre de sécurité du site militaire de Mechernich, dans l'ouest du pays, a repéré deux drones et l'a signalé jeudi soir à la police, qui s'est rendue sur place et a ouvert une enquête, a précisé ce porte-parole. Le commandement n'a pas voulu donner d'autres détails sur le sujet.

Selon plusieurs médias allemands (Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR), des employés d'une société de sécurité privée auraient observé au total six survols à Mechernich entre jeudi soir et vendredi matin.

Il s'agit d'un site de la Bundeswehr où équipements et pièces de rechange sont stockés dans un dépôt souterrain aménagé à 130 mètres de profondeur, sur environ 30.000 mètres carrés, soit 4 terrains de football.

Il abrite aussi des éléments du système américain de défense antiaérienne Patriot, destiné à intercepter les missiles de croisière et balistiques ainsi que les aéronefs.

C'est pour obtenir des missiles Patriot que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était rendu la semaine dernière à Washington rencontrer Donald Trump, ces engins étant les seuls capables d'intercepter les missiles russes les plus performants.

Allemagne: six drones survolent une base militaire dans la nuit de jeudi à vendredi pic.twitter.com/mo6qdjIRLX — BFM (@BFMTV) August 8, 2026

Deux jours après un drone à Leipzig

Ce nouvel incident impliquant un drone est survenu deux jours après la découverte d'un drone transportant un engin explosif à l'aéroport de Leipzig (est), plateforme stratégique pour le transport de biens militaires.

Selon le quotidien Bild, un chauffeur employé sur le site a aperçu le drone planant à basse altitude autour d'avions cargos ukrainiens, l'a attrapé et maintenu au sol jusqu'à l'arrivée des démineurs de la police.

Peu après l'incident, un deuxième objet volant non identifié aurait percuté un avion de la compagnie logistique allemande DHL, en manœuvre autour de l'aéroport au moment de sa fermeture.

Mercredi, le ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt a alerté «sur une nouvelle dimension de menace» avec ce possible «scénario d'attaque hybride», sans désigner de suspects. Le chancelier allemand Friedrich Merz a réuni vendredi un conseil national de sécurité.

Rassemblant une panoplie d'actions allant du sabotage à l'espionnage, en passant par la désinformation ou les cyberattaques, le terme de guerre hybride est utilisé par les Européens, au premier rang l'Allemagne, pour qualifier l'attitude hostile de la Russie.