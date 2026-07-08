Un médecin allemand en soins palliatifs a été condamné à la prison à vie, mercredi à Berlin, pour les meurtres de 15 patients lors de visites à domicile, la juge le qualifiant de «tueur en série».

Le praticien était accusé d'avoir administré à ses présumées victimes un sédatif suivi d'un relaxant musculaire qui, associés, entraînent la mort «en quelques minutes» (image prétexte).

Affaire «inconcevable» Allemagne : prison à vie pour un médecin en soins palliatifs coupable du meurtre de 15 patients

Jugé coupable d'avoir tué 12 femmes et 3 hommes, entre septembre 2021 et juillet 2024, en utilisant des cocktails de sédatifs mortels, ce médecin âgé de 41 ans est suspecté d'un nombre encore bien plus élevé de meurtres dans des enquêtes toujours en cours.

Le praticien, identifié sous le nom de Johannes M., a été condamné à la peine maximale: soit la prison à perpétuité, assortie de la reconnaissance de la particulière gravité des crimes, et d'un placement ultérieur en rétention de sûreté, deux mesures visant à empêcher une libération anticipée.

Il est en outre interdit d'exercer à vie la profession de médecin. Les juges ont, sur tous ces points, suivi les demandes du parquet. La juge Sylvia Busch a qualifié l'homme de «tueur en série» au centre d'une affaire «inconcevable» et «hors du commun».

Mort «en quelques minutes»

Le praticien était accusé d'avoir administré à ses présumées victimes un sédatif suivi d'un relaxant musculaire qui, associés, entraînent une paralysie des muscles respiratoires, puis un arrêt respiratoire et la mort «en quelques minutes».

Les victimes, qui étaient toutes sous sa responsabilité médicale au moment des faits, avaient entre 25 et 94 ans. A au moins cinq reprises, il aurait mis le feu aux appartements des victimes pour dissimuler les homicides.

Le suspect était accusé d'avoir tué deux personnes âgées le même jour, dans deux quartiers voisins de Berlin.

C'est fin juillet 2024 que sa cheffe a sonné l'alarme auprès de la police, selon l'hebdomadaire Die Zeit. Au sein de ce service berlinois de soins à domicile, elle trouvait étrange que tant de patients de Johannes M. meurent si soudainement et que tant d'appartements brûlent au moment des décès.

Le médecin est interpellé début août à son retour de vacances, au départ pour le meurtre de quatre patientes. Mais la liste de ses victimes présumées s'allonge: elle passe à huit en novembre, dix en février, puis quinze en avril.

Parallèlement au procès, des enquêtes sont encore en cours sur des dizaines d'autres décès dont il pourrait être responsable.

«Ces actes n'ont rien à voir avec une aide à mourir», de toute façon illégale en Allemagne, a estimé mercredi la juge, soulignant que la plupart des patients tués voulaient vivre, et que certains pouvaient espérer encore vivre longtemps.

«Désespéré»

En 2025, les procureurs avaient affirmé que l'accusé semblait «n'avoir eu aucun autre motif pour tuer ces personnes que l’acte de tuer lui-même». Lundi au tribunal, il a reconnu qu'il avait «tué des gens» et a déclaré: «je désespère de moi-même».

Selon des propos rapportés par le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, il a dit ne comprendre que maintenant «l'ampleur des souffrances» causées par ses actes.

D'après plusieurs médias allemands, Johannes M. a étudié scientifiquement les homicides dans le cadre de sa thèse de doctorat en médecine, achevée en février 2013 quand il avait 28 ans.

Cette affaire fait écho au cas d'un soignant tueur en série qui avait sévi au début des années 2000: Niels Högel, un ex-infirmier souffrant d'"un trouble narcissique sévère", selon les psychiatres, avait été condamné en juin 2019 à la perpétuité pour le meurtre d'au moins 85 patients dans deux hôpitaux en Basse-Saxe, dans le nord-ouest de l'Allemagne.