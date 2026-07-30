Tandis que les feux font toujours rage en France, le Premier ministre Sébastien Lecornu a chargé mercredi la ministre de la Transition écologique Monique Barbut de lui présenter de nouvelles mesures pour «accélérer» la mise en oeuvre du Plan national d'adaptation au changement climatique, dans une lettre de mission consultée par l'AFP.

Face aux incendies à répétition et aux épisodes de canicule, le chef du gouvernement note que la France «doit accélérer sa préparation à des conditions climatiques plus dures».

Il a demandé à la ministre, qui a un temps annoncé sa démission sur fond de désaccords sur la loi d'urgence agricole avant d'accepter de poursuivre sa mission, de lui présenter d'ici «début octobre» des «mesures concrètes».

Par ailleurs, Monique Barbut se retrouve au centre d’une controverse par rapport à sa gestion de la crise des incendies. Alors que, par exemple, le président Emmanuel Macron est allé en Gironde pour soutenir les pompiers, la ministre a préféré se rendre dans sa résidence secondaire dans le Var.

«On l’appelait déjà «Madame Transat». Mais, dire qu’on reste pour gérer les urgences et filer dans la foulée, ça passe moyen», a critiqué un employé du ministère de la Transition écologique dans des propos divulgués par le «Canard enchaîné». Face au scandale grandissant, l’entourage de Monique Barbut a essayé de calmer le jeu en mentionnant que la ministre avait suivi les réunions importantes en visioconférence.

«Il n’y a aucun problème pour travailler à distance, on prépare déjà un plan de reconstruction de nos forêts», ont encore précisé les proches de l’ancienne présidente du WWF France. Une explication suffisante pour atténuer la polémique ?