Le musée verrier Lalique, en Alsace, a annoncé dimanche avoir été cambriolé. Le ou les malfaiteurs ayant dérobé pour «quelques millions» d'euros de bijoux, selon une source proche de l'enquête.

Considéré comme un «site sensible», le musée Lalique «faisait l'objet d'une attention particulière» depuis le retentissant cambriolage du musée du Louvre, à Paris en octobre 2025. (image d'illustration)

«Une vingtaine de bijoux ont été volés. Le préjudice est en cours d'estimation mais pourrait atteindre quelques millions d'euros, sans doute proche des quatre millions», a précisé cette source.

Le musée, ouvert en 2011 à Wingen-sur-Moder, a seulement annoncé le cambriolage et sa fermeture pour quelques jours «afin de prévoir une réouverture sereine et en toute sécurité», dans un message de la direction sur les réseaux sociaux.

Le ou les voleurs sont entrés par effraction vers 5h30 dans ce musée qui expose sur 900 m2 des créations verrières de René Lalique (1860-1945). Ils se sont dirigés directement vers la salle des bijoux, a détaillé la source proche de l'enquête.

«Une alarme s'est déclenchée, mais le temps que la société de surveillance fasse la levée de doute, c'est une femme de ménage, arrivée en premier sur les lieux, qui a appelé la gendarmerie», a-t-on ajouté. Les images de vidéosurveillance sont en cours d'exploitation.

Considéré comme un «site sensible», le musée Lalique «faisait l'objet d'une attention particulière» depuis le retentissant cambriolage du musée du Louvre, à Paris en octobre 2025. «Il y avait un dispositif de protection, mais pas suffisant», a commenté la source proche de l'enquête.