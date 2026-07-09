Prise illégale d'intérêt
Amende avec sursis pour l'ex-maire de Besançon Jean-Louis Fousseret
Jean-Louis Fousseret (à droite) a été maire de Besançon de 2001 à 2020 (ici en photo en 2002 avec le premier ministre Lionel Jospin) (image symoblique).
ATS
Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon de 2001 à 2020, a été condamné jeudi en appel à 10'000 euros d'amende avec sursis et deux ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt. Il est toutefois relaxé de détournement de fonds publics, a-t-on appris auprès de son avocat.
L'ancien socialiste puis macroniste, aujourd'hui âgé de 79 ans, était poursuivi pour avoir licencié en 2019 une collaboratrice qui s'apprêtait à être candidate à l'élection municipale de 2020, ouvrant la voie à ce que l'intéressée perçoive au total 82'750 euros d'indemnités.
Or, dans un rapport publié en 2024 qui a été le point de départ des poursuites, la Chambre régionale des comptes avait estimé que cette conseillère, Alexandra Cordier, aurait dû démissionner sans recevoir d'indemnités.
Anne Vignot, l'écologiste qui a succédé à Jean-Louis Fousseret à la mairie (2020-2026), avait également porté plainte pour prise illégale d'intérêt du fait de la participation de son prédécesseur à la campagne électorale d'Alexandra Cordier: il figurait sur sa liste en dernière position, non éligible. Alexandra Cordier a été relaxée jeudi de l'ensemble des poursuites, comme elle l'avait été en première instance.
Jean-Louis Fousseret a lui été condamné pour prise illégale d'intérêt «mais un intérêt qui n'a pas eu de préjudice» et qui n'a résulté en «aucun enrichissement personnel», défend son avocat Jérôme Pichoff. L'avocat a indiqué réfléchir à un «éventuel pourvoi en cassation», la loi sur la prise illégale d'intérêt ayant été assouplie en décembre 2025.