Andy Burnham a été nommé vendredi chef du Parti travailliste britannique lors d'un congrès extraordinaire à Londres. Cela avant son installation officielle lundi à Downing Street où il va succéder au Premier ministre démissionnaire Keir Starmer.

Andy Burnham est le dirigeant dûment élu du Parti travailliste.

«En l'absence d'autre candidat éligible, j'ai l'honneur de déclarer qu'Andy Burnham est le dirigeant dûment élu du Parti travailliste», a déclaré la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood, présidente du Comité exécutif national du Labour.