La justice a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête après le suicide d'un jeune homme victime, selon ses parents, de harcèlement raciste dans un village d'Isère, où des habitants dénoncent l'existence d'un «racisme de base».

Cet homme de 21 ans a été retrouvé avec une balle dans la tête il y a une semaine à Châtonnay, une commune de 2’000 habitants dans le nord du département, après avoir laissé deux courriers à son domicile, a expliqué le procureur de Vienne Olivier Rabot dans un communiqué.

Vendredi, ses parents ont porté plainte évoquant «le harcèlement et les insultes à caractère raciste, dont leur fils aurait été victime entre 2024 et 2026, de la part de jeunes de son âge qu'il fréquentait, habitant le même village que lui ou les villages alentours», a ajouté le magistrat.

Outre l'enquête en «recherches des causes de la mort», le parquet a donc ouvert une seconde enquête contre X pour «menaces de mort réitérées à raison de la race, harcèlement moral, provocation au suicide, bizutage et injures à raison de la race», a poursuivi le magistrat.

Selon les parents, le jeune homme, dont la mère est d'origine algérienne, était notamment harcelé par des membres de l'équipe locale de rugby, a précisé leur avocate Elise Rey-Jacquot.

A une occasion, il avait été forcé de porter un t-shirt floqué «DZ PAGU» dans le dos, ce qui signifie «Algérien paysan», rapporte-t-elle. «Et dès qu'il les recroisait aux événements du village, c'était bougnoule, t'as rien à faire là, va-t'en.»

Il se confiait régulièrement à son père sur ce qu'il subissait, mais aucune plainte n'avait été déposée avant son décès, selon l'avocate.

«Mis à nu et humilié»

Avant de saisir la justice, la famille a lancé un appel à témoins pour recueillir des éléments sur une fête dans le village voisin de Saint-Jean-de-Bournay, à laquelle le jeune homme avait participé à la fin du mois de juin.

«Il était revenu extrêmement chamboulé, parce qu'il aurait été victime d'insultes de la part de ce groupe», explique Me Rey-Jacquot. A la suite de cet appel, les parents ont recueilli un témoignage «disant qu'il y aurait été mis à nu et humilié», rapporte l'avocate.

L'ONG SOS Racisme a relayé cet appel à témoins dans un communiqué. «Face au harcèlement raciste, le silence protège les auteurs», écrit-elle, en déplorant une «banalisation» de la parole raciste autour des «obsessions de l'extrême droite».

A Châtonnay, plusieurs habitants ont confirmé lundi à l'AFP l'existence d'un climat pesant. «Les anciens ont éduqué leurs enfants avec le racisme de base», assure ainsi Arnaud Héligon, 53 ans. «C'est partout autour de nous», ajoute ce chef d'équipe logistique croisé à la supérette du village.

Alex, une jeune femme métisse de 23 ans qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, explique qu'à l'école, ses deux soeurs «se font harceler, on leur dit +ta peau, c'est du caca+». Un tel racisme, «on a l'impression que ça n'existe plus, mais c'est encore très ancré dans notre réalité», regrette-t-elle.

«Choquée»

Employée cet été à la supérette, Elisa habite à Saint-Jean-de-Bournay. «La ville est vachement raciste. Pour y habiter on le sait», lance-t-elle du tac au tac. Cette étudiante de 18 ans, qui connaissait la victime et n'a pas non plus souhaité donner son nom, explique qu'il faisait partie d'un groupe «qui faisait genre +on est amis+» mais au sein duquel «il y avait des tensions».

C'était un garçon «gentil, travailleur, jamais dans les problèmes» mais aussi «réservé», ajoute une cliente de 57 ans, qui l'a connu petit. «Je ne pense pas qu'il avait beaucoup d'amis...», poursuit-elle, encore «choquée» par son geste.

Sans attendre les résultats de l'enquête, plusieurs responsables politiques de gauche ont déploré ce suicide. «Le racisme tue psychiquement», a dénoncé sur X le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, en relevant que «le harcèlement raciste a des conséquences dramatiques sur ceux qui le subissent».

De même, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a demandé sur X à ses followers d'"aider à faire connaître ce meurtre par harcèlement, qui est désormais la méthode des racistes".