Finies les passes d'armes, place à la bonne entente? Le président français Emmanuel Macron et la Première ministre italienne Giorgia Meloni vont s'attacher à dissiper les doutes lors d'un sommet jeudi à Antibes, à un moment où le torchon brûle entre Rome et Donald Trump.

Sommet à Antibes Après les crises, Macron et Meloni tentent le pari de l’unité européenne

«L’objectif de ce sommet est de revenir à la réalité concrète des fondamentaux de la relation franco-italienne», a pointé mardi l'Elysée, qui préfère vanter les coopérations bilatérales dans la défense, l'espace ou l'énergie.

«C'est une relation d’évidence quand on est des voisins et de très grands partenaires de l'Union européenne», ajoute la présidence française.

Exit donc le passif entre les deux dirigeants. L'heure est au pragmatisme et à tout ce qui peut contribuer à la défense de l'Europe, de ses intérêts commerciaux face à Donald Trump, ou au soutien à l'Ukraine.

Le dernier sommet franco-italien s'est tenu à Naples en 2020. Celui d'Antibes sera aussi le premier depuis l'entrée en vigueur en 2021 du Traité du Quirinal, qui a rehaussé la relation bilatérale au niveau de celle entre la France avec l'Allemagne, et surtout depuis l'entrée en fonction de Giorgia Meloni en octobre 2022.

Soit près de quatre années ponctuées de piques, incidents et crises entre un président français pro-européen et une présidente du Conseil issue de la droite post-fasciste, qui cultivait jusqu'à peu des affinités électives avec Donald Trump.

Dès la fin 2022, une crise éclatait autour d'un bateau de migrants que Rome refusait d'accueillir, contraignant Paris à le faire.

«Grand échec»

En mai 2023, le ministre français de l'Intérieur d'alors, Gérald Darmanin, accusait Giorgia Meloni d'être «incapable de régler les problèmes migratoires», conduisant à une nouvelle poussée de fièvre.

«Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés», lançait encore Emmanuel Macron en février en demandant à Giorgia Meloni de cesser de «commenter ce qui se passe chez les autres» après la mort à Lyon du militant identitaire Quentin Deranque.

La complicité affichée par la Première ministre avec Donald Trump et sa base ultranationaliste «MAGA» a aussi alimenté les tensions, quand Emmanuel Macron cherchait à tenir tête au président américain sans toutefois jamais rompre.

Au sortir du sommet du G7 à Evian, les rôles se sont subitement inversés : le temps d'un dîner sous les ors de Versailles, Donald Trump a paru réenchanté par son hôte, qu'il n'avait pas manqué d'étriller ces derniers mois, quand Giorgia Meloni prenait la foudre trumpienne.

«C’est le grand échec de Giorgia Meloni. Elle a compris qu’elle devait réagir (aux excès de Trump, ndlr) d'autant plus que son propre électorat le rejette maintenant», estime Marc Lazar, professeur à Sciences Po à Paris.

«Mais elle a perdu ce grand rôle d'intermédiaire (dans la relation transatlantique). Elle a pris des distances. Cela ne peut que satisfaire Emmanuel Macron», ajoute-t-il.

De quoi mettre de l'huile dans les rouages à Antibes, après une amorce de détente depuis un an, même si celle-ci a aussi été contrariée par le rapprochement de la dirigeante italienne avec le chancelier allemand Friedrich Merz, quand la relation franco-allemande se crispait.

«Besoin l'un de l'autre»

Emmanuel Macron et Giorgia Meloni s'étaient déjà efforcés de dissiper les tensions lors d'un long tête-à-tête à Rome en juin 2025.

«Il y a en ce moment un petit rapprochement, une petite convergence, incontestablement, même s'il reste beaucoup de contentieux. Les ministères travaillent. Il y a de bonnes coopérations», confirme Marc Lazar.

Les deux dirigeants ont défendu la même position sur le traité de libre-échange avec les pays du Mercosur. Ils restent en désaccord en revanche sur les centres de rétention dans les pays extra-européens prônés par l'Italienne.

Sur l'Ukraine, contrairement à Paris, Giorgia Meloni s'oppose à tout envoi de soldats italiens, une fois la paix conclue, pour donner des gages de sécurité futurs à Kiev face à Moscou.

Jeudi les deux délégations - dix ministres de chaque côté - signeront une feuille de route sur la défense, qui mettra notamment l'accent sur le système franco-italien de défense anti-aérienne SAMP/T, livré à l'Ukraine.

Un accord de coopération sera signé en matière d'énergie nucléaire - l'Italie est intéressée par des petits réacteurs modulaires (SMR) - et un autre pour consolider le projet de futur géant européen spatial Bromo.

«La volonté a toujours été là depuis (juin 2025), des deux côtés. Nous avons besoin l’un de l’autre», assure l'Elysée.