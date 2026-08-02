Une étude montre qu'après des attentats en Allemagne, l'AfD enregistre une nette progression dans les communes touchées. Même lorsque ces attentats terroristes avaient des motivations d'extrême droite. L'un des auteurs de l'étude apporte quelques précisions.

Le week-end dernier, au Tiergarten, à Berlin, un homme a foncé en voiture dans la foule rassemblée en marge du Christopher Street Day, puis s'en est pris aux fêtards à coups de machette . Une femme a perdu la vie, 31 autres personnes ont été blessées, dont plusieurs gravement. Cet acte a frappé les participants à une fête qui incarne justement la diversité, l’amour et la solidarité.

Cette nouvelle a suscité une profonde consternation et une grande tristesse en Allemagne et réveille en même temps un sentiment douloureusement familier: ce n'est pas le premier attentat de ce type.

Le suspect, Abdul B., âgé de 21 ans, était déjà connu des autorités pour ses opinions islamistes. Le ministre fédéral de l'Intérieur, Alexander Dobrindt (CSU), a confirmé par la suite que B. était un citoyen allemand d'origine libanaise. Il est né en Allemagne en 2005 et a grandi à Berlin. Le lendemain de sa course folle, il a été abattu lors d'une intervention policière à Berlin-Spandau.

L’influence des attentats sur les élections

Un détail semble presque inquiétant à cet égard: une semaine avant l'attentat, l'université Goethe de Francfort avait rappelé une étude montrant un lien entre les attentats terroristes et les succès électoraux de l'AfD. Cette étude a été rédigée par les économistes Navid Sabet, Marius Liebald et Guido Friebel, et publiée dès 2025 dans l’«American Economic Journal: Economic Policy» – en pleine période de préparation de trois élections régionales allemandes prévues en septembre.

Pour ce faire, les trois chercheurs ont analysé un vaste ensemble de données: ils ont comparé les communes dans lesquelles un attentat terroriste avait «abouti» à celles où il avait échoué, par exemple parce qu'une bombe n'avait pas explosé. Comme, selon les auteurs, le succès ou l'échec d'un attentat n'a rien à voir avec les «caractéristiques» de la commune concernée, cela permet d'isoler l'effet pur et simple de l'événement lui-même.

Résultat: là où un attentat a été perpétré, le score de l'AfD aux élections régionales suivantes a augmenté d'environ quatre à six points de pourcentage. Dans le même temps, le taux de participation dans les communes concernées a grimpé d'environ 16 points de pourcentage – ce dont l'AfD a profité de manière disproportionnée.

Il est à noter que près des trois quarts des attentats examinés étaient motivés par l'extrême droite et visaient principalement des étranger·e·s – pourtant, l'AfD a progressé aux élections peu après.

«Le terrorisme vise toujours à déstabiliser»

Les chercheurs expliquent ce phénomène par trois mécanismes : les attentats incitent les électeurs réticents à se rendre aux urnes, ils font basculer les opinions vers la droite – en particulier chez les sans-parti et les personnes sans diplôme universitaire –, et les médias locaux accordent une large place aux victimes après des attentats réussis, tandis que l’idéologie des auteurs passe au second plan.

Dans un entretien accordé à blue News, Friebel explique pourquoi les résultats de cette étude font tant parler d'eux en ce moment précis : « Je pense que c'est parce qu'ils mettent en lumière le mécanisme qui sous-tend ce genre d'attentats : le terrorisme vise toujours à déstabiliser. »

Concrètement: le terrorisme vise à toucher des personnes qui, en temps normal, ne s’intéressent guère à la politique et qui, après un attentat, commencent à s’inquiéter davantage – et ont alors davantage tendance à voter pour le parti qui accorde le plus d’importance à cette question. Selon Friebel, le fait que les victimes de l’attentat de Berlin soient issues de la communauté queer n’y change rien : « Le fait que l’auteur ait un passé islamiste influencera malgré tout une partie de la population dans son choix électoral – indépendamment de l’identité des victimes et de la sympathie que l’on peut éprouver à leur égard. »

Il cite comme deuxième mécanisme le «réflexe autoritaire» : «Il y a un problème, personne ne s'en occupe, alors les gens votent pour quelqu'un dont ils pensent qu'il agira avec autorité.» Cela s'est déjà manifesté moins de douze heures après l'attentat terroriste.

L'AfD impute la responsabilité à la «politique migratoire»

La présidente de l'AfD à Berlin, Kristin Brinker, a exprimé sa sympathie envers les victimes, mais a imputé la responsabilité à la «politique migratoire de ces dernières années». La présidente de l'AfD, Alice Weidel, a écrit que cette attaque, vraisemblablement islamiste, montrait «à quel point les conséquences d'une migration incontrôlée sont dramatiques». Le parti Die Linke a quant à lui mis en garde contre toute attribution unilatérale de la responsabilité : «En fin de compte, les nazis et les islamistes partagent le même objectif: une société privée de liberté», a déclaré son porte-parole chargé des questions queer, Maik Brückner, qui participait lui-même à la CSD.

Il convient de noter que le suspect, Abdul B., est né à Berlin en 2005 et possède la nationalité allemande. Ainsi, la présidente de l'AfD, Alice Weidel, a par exemple réclamé l'expulsion de plus de 9 000 personnes considérées comme dangereuses – une revendication qui n'aurait pas pu s'appliquer dans ce cas précis, car le suspect n'aurait pas pu être expulsé sans que sa nationalité lui soit retirée.

Mais ces interprétations tordues ne se limitaient pas au seul camp de la droite: des théories contestables circulaient également parmi les musulman·e·s engagés·es politiquement ainsi que dans le spectre de gauche.

Selon les médias, l'influenceuse salafiste Hanna Hansen s'est publiquement demandé si l'attentat était un «coup monté de l'intérieur» (sans donner plus de détails), en faisant référence aux élections à venir. Sa publication sur les réseaux sociaux a depuis été supprimée, mais elle prouve que la bataille pour le monopole de l'interprétation de l'attentat ne se limite plus depuis longtemps au seul milieu d'extrême droite.

L'influenceur de gauche Dara Marc Sasmaz a lui aussi abordé le sujet dans une vidéo YouTube et a laissé entendre, sur un ton sarcastique, que l'attentat s'était produit «tout à fait par hasard» peu avant les élections régionales. Suite à des critiques publiques, il s'est excusé pour cette supposition.

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Une interprétation hâtive du terrorisme peut avoir des conséquences néfastes

Un cas similaire survenu en Espagne montre à quel point des interprétations hâtives peuvent s'avérer dangereuses pour la politique elle-même: après les attentats de Madrid en 2004, le gouvernement conservateur avait dans un premier temps attribué à tort la responsabilité à l'organisation terroriste basque ETA, avant qu'un mobile islamiste ne soit confirmé. Quelques jours plus tard, le parti au pouvoir a perdu les élections.

Friebel déclare à ce sujet : «À l'époque, le gouvernement espagnol ne s'est probablement pas rendu service en attribuant l'attentat à l'ETA. Quand il faut ensuite faire marche arrière, cela pose problème.» L'expérience de 2004 le montre: celui qui, après un attentat, réagit à la hâte plutôt qu'en s'appuyant sur des faits avérés, s'expose à un retour de flamme politique. Friebel suppose que c'est pour cette raison que le ministre fédéral de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, s'est d'abord montré remarquablement discret immédiatement après l'attentat.

L'ampleur réelle de ces répercussions politiques devrait se révéler très prochainement : le 6 septembre, la Saxe-Anhalt élira un nouveau parlement régional, puis ce sera au tour de Berlin et du Mecklembourg-Poméranie occidentale le 20 septembre. Les derniers sondages donnaient l'AfD entre 41 et 42 % en Saxe-Anhalt et en Mecklembourg-Poméranie occidentale.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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