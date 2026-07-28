L'auteur de l'attentat de la gay pride de Berlin avait prêté allégeance au groupe Etat Islamique dans une vidéo samedi, le jour même des faits, a rapporté mardi le site du quotidien Bild s'appuyant sur des sources sécuritaires anonymes.

L'individu avait foncé dans la foule de la gay pride samedi soir, faisant un mort et 29 blessés (image d'illustration).

D'après le média le plus lu d'Allemagne, les enquêteurs ont retrouvé cette vidéo sur le téléphone portable d'Abdul Rahman Ballout, un citoyen allemand d'origine libanaise suspecté d'avoir foncé dans la foule de la gay pride samedi soir, faisant un mort et 29 blessés. Le parquet allemand n'a pas immédiatement répondu à une demande de confirmation de l'AFP.

L'homme âgé de 21 ans, qui avait pris la fuite à pied muni d'une machette, a été tué dimanche soir dans une opération de police à Berlin. Les enquêteurs ont aussi découvert dans son véhicule un fourreau de machette, sans retrouver la lame, ajoute Bild.

L'assaillant était connu des autorités: il avait été condamné en mai à une peine d'un an et dix mois de prison avec sursis «pour préparation d'un acte de violence grave portant atteinte à la sécurité de l'Etat» après avoir tenté de rejoindre le groupe jihadiste EI en Syrie via le Liban.

Mais il avait alors affirmé s'être distancé de l'EI et le tribunal avait pris en compte ses six mois de détention provisoire en Allemagne et ses trois mois de prison au Liban, pays où il avait été condamné pour son appartenance à cette organisation jihadiste.

Depuis la révélation dimanche de son parcours, les critiques se multiplient en Allemagne quant à un laxisme judiciaire.