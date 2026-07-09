Les autoritÃ©s syriennes ont annoncÃ© jeudi soir l'arrestation des responsables des deux attentats Ã la bombe survenus mardi Ã Damas pendant la visite du prÃ©sident franÃ§ais Emmanuel Macron.

Une personne est morte et 36 autres ont Ã©tÃ© blessÃ©es dans l'explosion quasi simultanÃ©e de deux bombes artisanales mardi matin (archives).

Â«La cellule responsable des attaques terroristes qui ont ciblÃ© Damas il y a deux jours est dÃ©sormais entre nos mainsÂ», a dÃ©clarÃ© sur X le ministre de l'IntÃ©rieur Anas Khattab.

Â«Une fois l'enquÃªte terminÃ©e, nous rÃ©vÃ©lerons au public l'identitÃ© des membres de la cellule, leur rÃ´le ainsi que leurs affiliationsÂ», a-t-il ajoutÃ©.

Une personne est morte et 36 autres ont Ã©tÃ© blessÃ©es dans l'explosion quasi simultanÃ©e de deux bombes artisanales mardi matin, dÃ©posÃ©es Ã proximitÃ© de l'hÃ´tel oÃ¹ M. Macron venait de passer la nuit. A ce moment-lÃ , le chef d'Etat Ã©tait dÃ©jÃ parti pour s'entretenir avec son homologue Ahmad al-Chareh.

Il s'agissait de la premiÃ¨re visite d'un dirigeant d'une puissance occidentale depuis l'arrivÃ©e au pouvoir d'une coalition islamiste aprÃ¨s plus de 13 annÃ©es de guerre civile.