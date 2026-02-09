Les étés passent et l'intensité des incendies demeure: au Canada, les trois dernières saisons des feux ont été parmi les plus destructrices jamais enregistrées. Celle de 2023, historique, a été particulièrement dévastatrice, avec 18 millions d'hectares partis en fumée.

Dans ce vaste pays, qui se réchauffe deux fois plus rapidement que le reste de la planète, «les conditions climatiques sont propices à des feux de forêt intenses et très vastes», comme le rapporte à l'AFP la professeure au département de géographie de l'université d'Ottawa, Patricia DeRepentigny.

Face à ces phénomènes qui se rapprochent régulièrement de zones habitées, comme en ce mois d'août, dans la province de la Colombie-Britannique, où 15'000 personnes ont déjà été évacuées, les autorités tentent d'adapter tant leurs moyens que leur doctrine.

Avec 316,7 millions de dollars canadiens (195 millions d'euros) investis sur cinq ans pour le renforcement de la lutte aérienne, le gouvernement fédéral adjoint ainsi à sa flotte dix nouveaux appareils en 2026, dont quatre Dash, mis à disposition des provinces qui sont compétentes en matière de gestion des incendies.

Opérations de brûlage

Le Québec, par exemple, «a considérablement renforcé sa capacité globale d'intervention au cours des dernières années», avec des «effectifs qui ont augmenté d'environ 40%», affirme le porte-parole de la société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), Stéphane Caron.

«On a aussi changé nos méthodes, en reprenant des opérations de brûlage dirigé consistant à brûler le combustible avant que le feu ne se propage», raconte le pompier de la SOPFEU à la retraite, Normand Lacour.

Mais face à ces saisons des feux avec lesquelles «il va falloir vivre», selon Normand Lacour, le Canada tente surtout de mettre l'accent sur la prévention. «Nous avons mis en place le programme 'Intelli-feu', qui consiste à adapter les zones habitées pour réduire leur vulnérabilité aux incendies», précise l'ancien pompier québécois.

Mise en oeuvre au niveau fédéral, avec des investissements à hauteur de 150,7 millions de dollars canadiens, cette initiative vise ainsi à «réduire la végétation et les matériaux inflammables à proximité des habitations» ou encore à «réaliser des évaluations locales de risques d'incendie», selon le ministère de l'environnement du Canada.

«Orages de feu»

Malgré ces initiatives, «le Canada n'est pas dans une excellente position», nuance le directeur de la recherche en adaptation à l'institut climatique du Canada, Ryan Ness. «Trop de localités, pourtant potentiellement exposées aux incendies, continuent de se développer», ajoute-t-il.

D'autant que le Canada, contrairement à ses homologues du G7, ne dispose pas d'une agence fédérale en mesure de coordonner l'ensemble de ses moyens, en dépit des appels répétés de certains élus.

Les pompiers canadiens sont aussi bien souvent désemparés face à la nature extrême des phénomènes, comme ces pyrocumulonimbus ou «orages de feu», observés pour la première fois cette année en France et qui se multiplient au Canada.

Cet orage qui s'autoalimente, «né de l'interaction entre le feu de forêt et une atmosphère instable», a été «recensé 140 fois en 2023 au Canada», contre «une à deux fois par an historiquement», rapporte Patricia DeRepentigny.

Selon la météorologue de la SOPFEU, Claudia Vaillancourt, «il n'y a pas grand-chose à faire lorsque cela se produit, mis à part retirer les équipes du terrain et les placer à l'arrière du feu, en prévention».

Abritant plus d'un quart des forêts boréales mondiales, dont près de 40% sont non aménagées, c'est-à-dire laissées à leur état naturel, le Canada n'a pas les moyens humains et matériels d'éteindre l'ensemble de ces feux et concentre ainsi ses efforts sur la protection des zones peuplées, notamment par des populations autochtones.