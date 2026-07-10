Prises au piège dans leur véhicule ou rattrapées par les flammes en tentant de s'enfuir à pied, au moins douze personnes, dont très probablement des étrangers, ont été tuées près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, victimes d'un feu de forêt.

Un camion de pompiers près d'un feu de forêt à Los Gallardos, près d'Almería, en Espagne, vendredi 10 juillet 2026. (Photo AP/Gregorio Marrero)

12 morts en Espagne Des malheureux pris au piège dans un feu «qui s'est propagé comme une traînée de poudre»

«Aucun ressortissant suisse ne figure parmi les victimes décédées identifiées», a indiqué vendredi soir le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en réponse à l'agence Keystone-ATS. Le DFAE s'appuie sur les informations fournies par les autorités locales.

Le bilan du sinistre, assurément l'un des plus graves de l'histoire récente en Espagne, reste provisoire. «Nous avons 12 personnes décédées et 23 personnes recherchées», a déclaré dans la soirée le ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska, qui s'est rendu sur place en fin d'après-midi.

Il s'est dit prudent quant aux nombre de disparus, les 23 personnes correspondant à des témoignages venant de différents endroits. Officiellement, trois signalements pour disparition ont été déposés. Huit personnes ont en outre été blessées, dont quatre grièvement par brûlures.

Terrain difficile

Le feu est parti jeudi en fin d'après-midi d'un fossé après la rupture d'un câble d'alimentation électrique le long d'une route nationale dans la zone de Los Gallardos, a-t-il expliqué.

«Nous sommes face à un incendie très complexe, qui s'est propagé comme une traînée de poudre», a-t-il détaillé, évoquant des flammes qui ont parcouru «15 km en deux heures», aidées par le vent, Almeria étant une des régions les plus venteuses d'Espagne.

Dans cette zone comprenant de nombreux ravins et des maisons dispersées à flanc de coteaux, la topographie rend le travail des pompiers particulièrement compliqué.

Possibles victimes britanniques

Le terrain, sur lequel quelque 3200 hectares ont déjà été ravagés, présente en effet «des zones très escarpées où l'accès est difficile, non seulement pour les camions-citernes eux-mêmes, mais surtout pour les engins lourds», a dit Juan Manuel Moreno.

Devant l'avancée du feu, les autorités locales ont demandé à la population de se confiner dans certains cas et dans d'autres de «quitter le domicile en empruntant tel chemin et pas un autre» Certaines des victimes n'ont pas tenu compte des consignes de sécurité qui leur avaient été données, a-t-il regretté.

Un peu plus tôt, le conseiller chargé des situations d'urgence de l'Andalousie Antonio Sanz avait indiqué que quatre personnes étaient mortes à bord d'une voiture, et sept autres en tentant de s'enfuir à pied.

D'après lui, les victimes emprisonnées dans l'habitacle de la voiture pourraient être britanniques d'après l'emplacement du volant (à droite) tandis que les victimes à pied pourraient «également être étrangères, belges ou britanniques».

Des centaines d'évacués

Le maire du hameau de Bedar où ont été trouvées les victimes, Ángel Francisco Collado, a quant à lui assuré que «certains habitants avaient conseillé au groupe de neuf personnes (qui ont pris la fuite à pied) de se réfugier chez eux». «Ils ne les ont pas écoutés et sept d'entre eux sont décédés, et deux autres sont en route pour l'hôpital», a-t-il poursuivi.

Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées, et près de 500 pompiers et militaires sont déployés pour lutter contre cet incendie, aidés par une vingtaine d'engins aériens.

«Immense tristesse et désolation face aux terribles conséquences de l'incendie qui affecte la province d'Almería», a réagi sur X le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, tandis que le roi et la reine d'Espagne ont observé une minute de silence lors d'une cérémonie pour la fin de la formation militaire de la princesse Leonor.

«Combustible parfait»

Les autorités et les pompiers observent de très près la météo, redoutant un changement fatal du sens du vent qui pourrait faire reprendre de plus belle les flammes. «Nous savions en réalité que cet été serait l'un des plus difficiles, et il le sera», a déploré Juan Manuel Moreno.

«En Espagne et en Andalousie en particulier, les fortes pluies que nous avons eues en hiver, ont entraîné au printemps une croissance du sous-bois, des broussailles, lesquelles, avec les vagues de chaleur, se sont desséchées et sont devenues un combustible parfait pour les incendies».

Pays en première ligne du réchauffement climatique, l'Espagne a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues, dès le printemps, puis l'été, avec des températures dépassant parfois les 40°C, créant les conditions pour des feux dévastateurs.

En 2025, plus de 393'000 hectares ont été ravagés par les flammes en Espagne, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (Effis), soit les pires feux de l'histoire récente du pays.

Dans ces incendies, plus de 8000 au total, huit personnes avaient été tuées, 86 blessées et plus de 42'000 évacuées, d'après le ministère de l'Intérieur. Depuis début 2026, plus de 61'000 hectares ont déjà brûlé en Espagne.