Au moins deux personnes sont mortes et 34 autres ont été blessées jeudi matin dans un incendie survenu dans un hôpital de Ludwigslust, dans le Land allemand de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (nord), ont indiqué à l'AFP des sources policières.

Mecklembourg-Poméranie occidentale, Ludwigslust : la charpente d'un hôpital a pris feu.

Désastre Au moins deux morts dans l'incendie d'un hôpital en Allemagne

Le feu est «resté limité» à une partie du complexe hospitalier Helene-von-Bülow et les patients ont été transférés vers une zone sécurisée à l'intérieur des bâtiments, où ils continuaient à être pris en charge, a-t-il été précisé.

Selon la chaîne NDR, l'incendie s'est déclaré dans une chambre de patient avant de se propager à la toiture du service de radiologie.

L'incendie a été maîtrisé et aucune flamme n'est plus visible, selon ce média.

Pompiers, ambulanciers et policiers sont intervenus en nombre depuis 04h20, selon un communiqué de la police locale.