Le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez a affirmé mardi qu'il n'y avait «aucun progrès» dans les pourparlers entre Cuba et les Etats-Unis. Washington applique une politique de pression maximale contre l'île communiste.

Le ministre cubain des Affaires étrangères a affirmé que La Havane «restait prête au dialogue et à une solution pacifique (pour résoudre) les différends» avec Washington.

«Les pourparlers entre les gouvernements de Cuba et des Etats-Unis ne montrent aucun progrès», a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse. Il a répété que La Havane «restait prête au dialogue et à une solution pacifique (pour résoudre) les différends» avec Washington.

«Nous sommes prêts au dialogue, sans illusion, sachant que l'attitude des Etats-Unis et du Département d'Etat (...) doit être analysée à l'aune des faits et des actes. Et les actes sont le siège énergétique et les mesures additionnelles du blocus», a ajouté M. Rodriguez.

Le ministre a par ailleurs annoncé avoir demandé un débat le 7 juillet devant l'Assemblée générale des Nations-Unies sur les sanctions américaines. Le débat ne devrait pas être suivi d'un vote.

Denunciamos las presiones inéditas y los argumentos mendaces que ha utilizado el gobierno de Estados Unidos para impedir esta sesión, tratando de intimidar a los Estados Miembros, censurar su derecho a pronunciarse, y amenazan con maniobras procesales para impedir esa sesión… pic.twitter.com/iWLbxFnVhU — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 30, 2026

«Menace d'agression»

«Cuba dénoncera les actions agressives du gouvernement américain à l'encontre de notre pays, notamment la menace d'une agression militaire directe», a-t-il ajouté. «C'est urgent car l'agression multidimensionnelle du gouvernement américain contre Cuba est déjà en cours et s'intensifie», a-t-il souligné.

Les relations entre les Etats-Unis et Cuba, sous embargo depuis 1962, se sont considérablement tendues depuis le début de l'année, notamment depuis que les Etats-Unis ont renversé le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro, un allié de La Havane.

Les Etats-Unis imposent un blocus pétrolier de facto à l'île depuis janvier. Ils ont édicté de nouvelles sanctions contre des entreprises et des dirigeants cubains, et inculpé l'ex-président Raul Castro, le frère du dirigeant historique Fidel Castro, dans une affaire remontant à 1996.

Le président Donald Trump estime que l'île, située à environ 150 kilomètres des côtes de Floride, représente «une menace extraordinaire» pour la sécurité nationale des Etats-Unis. Il a plusieurs fois menacé d'en «prendre le contrôle».

Pour tenter de remédier à la crise économique, La Havane a adopté le 18 juin un paquet de mesures sans précédent en faveur de l'économie de marché, un bouleversement pour le modèle économique de l'île depuis l'adoption du communisme il y a près de 70 ans.