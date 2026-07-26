Poudrerie, usine de missiles, centres de recherche... Le tissu d'industries de défense et de sites scientifiques disséminé dans la région de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, se trouve désormais exposé à l'incendie massif qui menace désormais l'agglomération.

Des images diffusées par la gendarmerie nationale dimanche 26 juillet montrent l'incendie en Gironde de nuit vu depuis un hélicoptère ainsi que la forêt en feu au niveau de Biscarosse, dans les Landes.

Images aériennes des incendies en Gironde et dans les Landes Des images diffusées par la gendarmerie nationale dimanche 26 juillet montrent l'incendie en Gironde de nuit vu depuis un hélicoptère ainsi que la forêt en feu au niveau de Biscarosse, dans les Landes.

Autour de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, à l'ouest de la capitale girondine, tout un écosystème du domaine spatial, de l'aéronautique et de la défense s'est développé au fil des années dans des campus et bâtiments situés pour certains au milieu des pinèdes.

Les voilà exposés au feu survenu mercredi à Saumos, qui avait déjà parcouru 42.000 hectares dimanche et semblait se diriger en direction du flanc sud-ouest de la métropole bordelaise, porté par les vents.

Des «experts et des moyens» ont été «déployés pour la sécurité des sites industriels», a fait savoir le ministère des Armées.

ArianeGroup, en particulier, dispose de quatre sites dans cette zone: deux à Saint-Médard-en-Jalles, commune évacuée, spécialisés notamment dans le chargement en propergol (produit hautement inflammable dédié à la propulsion) des missiles balistiques M51; ainsi qu'un au Haillan, municipalité également évacuée, produisant en particulier des moteurs destinés au lanceur Ariane 6.

«ArianeGroup est en contact permanent avec les autorités à la fois locales et nationales. Les enjeux liés à la protection des sites ArianeGroup sont pris en compte», a réagi la société auprès de l'AFP.

On retrouve aussi à Saint-Médard une implantation de Roxel France (filiale de MBDA spécialisée dans les moteurs pour missiles) ou encore, non loin de là, des sites Dassault, Safran et Thales... Un concentré de joyaux de l'industrie de défense française.

Pare-feux

«Pendant la nuit, nous avons engagé des travaux de terrassement et des travaux de génie autour d'un certain nombre de sites sensibles pour créer des pare-feux, pour supprimer toute nappe végétale, pour ne pas donner des raisons au feu d'avoir là du combustible», avait souligné samedi la préfète de Gironde Sophie Brocas, saluant notamment la mobilisation des entreprises du BTP.

Plus au sud, dans la commune du Barp également évacuée, le site sensible du Commissariat à l'énergie atomique (CEA Cesta), qui intègre un équipement de pointe, le Laser Mégajoule (LMJ), se trouve à bonne distance de la forêt, protégé par des zones non arborées, a constaté dimanche une journaliste de l'AFP.

«Tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas, la sécurisation est en cours», a déclaré à l'AFP Philippe Bérisset, chercheur au CEA Cesta et responsable de sa communication, assurant qu'il n'y avait à ce stade «aucun risque».

Selon la mairie du Barp, les leçons des mégafeux de 2022, quand l'incendie de Landiras avait menacé un temps cette commune et entraîné la mobilisation des services municipaux, ont été tirées.

À l'époque, l'armée était intervenue pour dresser un «méga pare-feu», a expliqué à l'AFP Jacques Moretto, premier adjoint à la maire du Barp qui a longtemps travaillé au CEA.

«C'est un centre pour lequel l'État a beaucoup d'attention (...), qui travaille sur la dissuasion nucléaire», a-t-il rappelé.

«Il y a aussi le Laser Mégajoule qui vaut aussi quelques milliards d'euros. C'est un point stratégique. Donc c'est presque un atout pour le Barp» et sa protection, a-t-il estimé.

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