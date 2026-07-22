L'Allemand Axel Ganz, ancien patron de presse magazine qui avait lancé le groupe Prisma et de nombreux titres à succès en France, comme Geo, Femme Actuelle ou Capital, est mort à 88 ans, a annoncé mercredi sa famille à l'AFP.

Le patron de presse avait vécu les bouleversements du numérique et le poids qu'a fait peser l'arrivée d'internet sur le modèle de la presse (archives).

Carnet noir Axel Ganz, l'Allemand qui a révolutionné la presse magazine française, est mort à 88 ans

«La France perd l'une des grandes figures de la presse, un homme dont la vision et la passion ont marqué durablement le monde des médias», souligne dans un communiqué la famille d'Axel Ganz à propos de celui qui était surnommé «le tigre de papier glacé».

«Nous perdons un mari, un père et un grand-père d'une immense générosité, dont la présence et la chaleur nous manqueront chaque jour», ajoutent son épouse, son fils et sa petite-fille.

Né en Allemagne, où il avait été journaliste, Axel Ganz s'était vu confier à la fin des années 1970 par l'éditeur allemand Gruner + Jahr la mission d'adapter l'un de ses titres, Geo, au marché français.

«L'aventure en France a commencé avec Geo parce qu'on pensait que c'était le plus facile à transposer dans un autre pays, une autre culture, car c'était essentiellement un magazine d'images», expliquait Axel Ganz, dans «Le tigre de la presse magazine», un portrait que lui avait consacré Arte en 2006.

Avec Geo, c'est le début de Prisma Presse, devenu l'un des leaders de la presse magazine en France. A sa tête, Axel Ganz, lance des titres comme Voici, Gala, Femme Actuelle, Capital. Il rachète aussi des titres comme VSD.

«Le marketing, certes, intervient mais tout produit journalistique est avant tout basé sur une intuition», expliquait-il dans un entretien aux Echos en 2004, un an avant de passer la main à Prisma.

Le patron de presse avait vécu les bouleversements du numérique et le poids qu'a fait peser l'arrivée d'internet sur le modèle de la presse.

«La grande question est de savoir si l'on arrivera à refaire payer la consommation de médias digitaux après avoir habitué les lecteurs à la gratuité», expliquait-il dans une interview au Figaro, en 2013, prédisant «une purge du marché».

En 2020, le groupe Prisma a été vendu par Gruner + Jahr, filiale du géant allemand Bertelsmann, à Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. Depuis, le groupe, repris en main par des proches du milliardaire conservateur, a annoncé plusieurs plans sociaux, dont un dernier massif de 260 postes, soit 40% des effectifs, est en cours de négociation avec les syndicats.

Une importante réunion du comité social et économique (CSE) du groupe est prévue mercredi.