L'Union européenne a annulé définitivement mardi une subvention en faveur de la Biennale de Venise, dont le versement avait été suspendu en raison de la participation de la Russie à cet événement majeur d'art contemporain.

La Biennale de Venise est la plus grande manifestation d'art contemporain au monde (archive).

«Suivant l'avis juridique et la recommandation de la Commission européenne, l'Agence exécutive pour l'éducation, l'audiovisuel et la culture (EACEA) a pris la décision d'annuler la dotation de 2 millions d'euros» dont devait bénéficier la fondation organisatrice de l'événement, a indiqué à la presse Thomas Regnier, un porte-parole de la Commission européenne.

«Les événements culturels financés par l'argent des contribuables européens devraient préserver les valeurs démocratiques et favoriser le dialogue, la diversité et la liberté d'expression, des principes qui ne sont pas respectés actuellement en Russie», a-t-il ajouté.

La Biennale, plus grande manifestation d'art contemporain au monde, avait interdit la participation de toute personne liée au gouvernement russe en 2022, en signe de protestation contre l'invasion de l'Ukraine par Moscou. La Russie était également absente de l'édition 2024.

Mais, malgré les vives protestations de l'Ukraine et de l'UE, elle a fait son grand retour dans la cité des Doges lors de l'édition 2026, qui s'est ouverte en mai et s'achèvera en novembre.