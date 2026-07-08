Plusieurs personnes ont été blessées mercredi dans une attaque dans un établissement scolaire du secondaire à Schongau, en Bavière. Un suspect présumé a été arrêté, selon la police.

La police n'a donné aucune précision sur la nature de l'attaque ou de l'incident (image prétexte).

«À l'heure actuelle, nous savons que plusieurs personnes ont été blessées au Welfen Gymnasium. Un suspect a été interpellé», ont indiqué sur X les forces de l'ordre bavaroises. Elles ont appelé la population à «éviter la zone» mais ne donnant aucune précision sur la nature de l'attaque ou de l'incident.

«Le nombre de personnes concernées et la gravité de leurs blessures sont en cours de clarification», a ajouté la police. Contactée par l'AFP, elle était injoignable dans l'immédiat.

Un point d'accueil pour les proches des collégiens et lycéens a été mis en place dans une caserne de pompiers de cette localité, située à moins d'une centaine de kilomètres au sud-ouest de Munich, selon le compte X de la police.

L'Allemagne a connu ces dernières années plusieurs attaques dans des écoles et sur des marchés qui ont traumatisé le pays. La dernière en date dans un établissement scolaire, a eu lieu en septembre 2025, lorsqu'un Kosovar de 17 ans a grièvement blessé une enseignante de 45 ans en la poignardant dans un établissement de formation professionnelle d'Essen.

Le suspect, aux motivations «djihadistes» selon l'accusation, avait aussi blessé un homme choisi au hasard dans la rue et le concierge d'une école primaire.