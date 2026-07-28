La police bosnienne a indiqué mardi avoir arrêté une personne soupçonnée d'avoir vandalisé le populaire sanctuaire catholique marial de Medjugorje et mis le feu à son église. Cet acte a provoqué la sidération.

Le visage et les mains de la Vierge ont été maculés avec de la peinture noire. Des volontaires s'appliquent désormais à restorer la statue.

Cet incident s'est produit dans la nuit de lundi à mardi, quelques jours avant «Mladifest» (du 1er au 6 août), une rencontre internationale de prière qui rassemble chaque année à Medjugorje plus de 50'000 jeunes du monde entier.

Le sanctuaire de Medjugorje (sud), à 140 km de Sarajevo, est un site de pèlerinage catholique mondialement connu. Il est visité chaque année par plus d'un million de personnes.

Dans un premier communiqué, la police a fait état de la dégradation «par des messages offensants» de la statue centrale représentant la Vierge sur la «Colline des apparitions», et d'un incendie «volontaire» survenu dans l'autel extérieur de l'église Saint-Jacques de Medjugorje, au coeur du sanctuaire.

«Une personne soupçonnée d'être liée aux événements survenus» à Medjugorje a été arrêtée près de Medjugorje, a indiqué la police plus tard dans la journée. Interrogée à propos de la nationalité du suspect, une porte-parole de la police a déclaré à l'AFP que l'«identification (était) en cours».

Selon des photos publiées par des médias locaux et d'autres envoyées à l'AFP par une fidèle sur les lieux, le visage et les mains de la Vierge ont été maculés avec de la peinture noire, et le message en anglais «Devil in a skirt» (Diable en jupe) a été écrit sur le socle de la statue.

Des volontaires nettoient désormais la statut vandalisée. AP

«Importeurs» visés

Par ailleurs, une banderole avec les noms des «voyants», qualifiés en polonais d'«imposteurs», a été accrochée à la clôture autour de la statue.

Le Vatican a annoncé en 2024 une décision ("Nihil obstat") du Dicastère (ministère) pour la doctrine de la foi reconnaissant le sanctuaire de Medjugorje, louant «l'abondance des fruits spirituels» de ce lieu, sans toutefois se prononcer sur les «messages présumés» de la Vierge aux fidèles, communiqués régulièrement par les six personnes qui l'y auraient vue en 1981 – appelés les «voyants» – et qui affirment continuer à avoir des «visions».

Cette décision a donné un «feu vert à la dévotion et à l'expérience spirituelle» des fidèles, une reconnaissance qui toutefois «n'implique pas un jugement sur la vie morale des présumés voyants».

«C'est avec une grande tristesse que nous avons appris l'acte de vandalisme qui a porté atteinte aux lieux de prière de notre paroisse», a indiqué dans un communiqué le bureau paroissial de Medjugorje, en invitant les fidèles «à répondre à cet événement (...) par la prière, le jeûne et le pardon».

Le Conseil interreligieux bosnien, une institution qui veille à la bonne entente entre différentes confessions de ce pays multiethnique, a dénoncé des «actes de vandalisme», constituant une atteinte «aux sentiments des fidèles catholiques, mais aussi une attaque contre la paix, le respect mutuel et la dignité de tous les habitants» du pays, lit-on dans un communiqué.