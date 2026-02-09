La déforestation dans l'Amazonie brésilienne sur les 12 derniers mois a atteint son plus bas niveau en une décennie, selon des chiffres officiels publiés vendredi. Ils confirment l'amélioration constatée depuis le retour de Lula à la présidence du Brésil.

La déforestation en Amazonie a chuté de 37% entre août 2025 et juillet 2026 par rapport aux 12 mois précédents (archives).

«Nous ne sommes pas dans le déni»

«Nous ne sommes pas dans le déni» Brésil : la déforestation au plus bas sur un an en Amazonie

Sur la période de référence allant d'août 2025 à juillet 2026, 2874 km2 ont été déboisés dans la partie brésilienne de la plus grande forêt tropicale au monde, selon les données satellitaires collectées par l'institut de recherches spatiales INPE. Cela représente une chute de 37% par rapport aux 12 mois précédents, quand ce nombre avoisinait les 4500 km2.

C'est le plus bas niveau pour cette période depuis le début de ce type de relevés en 2016. Le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui va tenter de se faire réélire pour un quatrième mandat – non consécutif – en octobre, s'est engagé à éradiquer la déforestation illégale d'ici à 2030.

«Pas dans le déni»

«Les chiffres montrent que, si nous gardons ce rythme, avec ce sérieux et y mettant les moyens nécessaires, nous pouvons atteindre» cet objectif, a déclaré Lula lors de la présentation des données, au siège de l'INPE à São José dos Campos, près de São Paulo.

Rumo ao desmatamento ilegal zero.



Alcançamos em 2026 o menor nível de alertas de desmatamento na Amazônia da série histórica, com queda de 36,87% em relação ao ano anterior. Apresentamos também redução no Cerrado (7,8%), que teve o menor índice registrado nos últimos cinco anos.… pic.twitter.com/shNYXUHDRK — Lula (@LulaOficial) August 7, 2026

La déforestation dans l'Amazonie brésilienne avait fortement augmenté sous le mandat de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).

Après un pic à 10'278 km2 sur l'année civile 2022, elle a été réduite pratiquement de moitié en 2023, première année du mandat actuel du président de gauche, et la baisse s'est poursuivie les années suivantes.

«Nous prenons la question climatique très au sérieux. Nous ne sommes pas dans le déni», a insisté Lula vendredi. Lors du scrutin d'octobre, il aura pour principal adversaire Flavio Bolsonaro, fils aîné de l'ancien président d'extrême droite.