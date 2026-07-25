«Ici coule le sang de Bolsonaro» Brésil: le fils de l'ex-président sera le candidat de la droite face à Lula en octobre

AP

Flavio Bolsonaro a été investi samedi par le principal parti de droite du Brésil pour affronter au scrutin d'octobre le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, ont constaté des journalistes de l'AFP.