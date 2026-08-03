Des incendies de forêt fulgurants et toujours en cours dimanche ont ravagé la ville de Spokane, dans l'Etat américain de Washington. Plusieurs centaines de bâtiments sont détruits et des évacuations massives sont en cours.

Feux fulgurants aux Etats-Unis «C’est l'une des choses les plus déchirantes que j'ai vues de ma vie»

«Des centaines d'habitations et structures ont été perdues. Nous évaluons toujours la possibilité que des vies aient été perdues», a déclaré dimanche en conférence de presse la maire de cette ville du nord-ouest des Etats-Unis, Lisa Brown.

Des images de l'AFP tournées dimanche montrent des maisons réduites en cendres, des véhicules calcinés et des paysages noircis après les feux.

«Simplement conduire en regardant les maisons, c'est l'une des choses les plus déchirantes que j'ai vues de ma vie», a confié à l'AFP Geoff Beadles, un habitant de Spokane qui a dû fuir son chez-lui avec sa fiancée et leurs deux chiens.

Le shérif local John Nowels a indiqué qu'aucune victime n'avait été recensée pour le moment, mais que cela pourrait évoluer «en raison de l'étendue» de la catastrophe. Les trois incendies actifs à Spokane et ses environs ont ravagé un total d'environ 2180 hectares, selon CNN.

Le plus important, baptisé Old Trails Fire, a franchi la rivière Spokane samedi après-midi, avant de pénétrer dans la ville d'environ 230'000 personnes. La météo s'est améliorée dimanche, avec un vent moins fort. Mais aucun des feux n'est contenu à ce stade.

«Partez maintenant»

Des vidéos tournées samedi par des habitants montraient déjà des maisons englouties par les flammes ou réduites en cendres, alors que des incendies attisés par le vent progressaient de manière incontrôlable dans des conditions de chaleur intense et de sécheresse extrême.

Des files de voitures s'étiraient sur les routes alors que les habitants fuyaient leur domicile pour se mettre à l'abri. Les autorités ont émis une alerte d'évacuation maximale, intitulée «Go Now» (Partez maintenant), pour de vastes secteurs du nord de Spokane où vivent plusieurs milliers de personnes.

«Il y avait probablement des centaines et des centaines de voitures», a témoigné auprès de l'AFP Tena Risley, prise dans un embouteillage alors qu'elle tentait de fuir. Elle a raconté que les flammes avaient bloqué plusieurs routes à l'extérieur de la ville.

La Garde nationale de l'Etat de Washington a indiqué sur X qu'elle procédait à une «mobilisation rapide» de ses unités afin de prêter main-forte aux secours.

Ce corps de réserve affirme aussi, dans un message posté dimanche matin, que ses forces aériennes ont déversé environ 3.497.000 litres d'eau en 137 heures pour éteindre ces feux. Le gouverneur Bob Ferguson a décrété l'état d'urgence, soulignant que l'Etat de Washington connaissait une quatrième année consécutive de sécheresse.

«Cette année est déjà l'une des années les plus chargées en matière d'incendies de forêt jamais enregistrées, et nous ne faisons que commencer le mois d'août», a déclaré Dave Upthegrove, commissaire aux terres publiques, alors que le changement climatique crée des conditions favorables à des incendies de forêt dévastateurs.