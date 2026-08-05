Un homme armé a été interpellé dimanche sur un golf appartenant au président américain Donald Trump en Californie, deux jours avant sa visite sur place prévue mardi soir, a annoncé le shérif du comté de Los Angeles. L'arrestation a eu lieu à Ranchos Palos Verdes.

L'homme a été interpellé sur le terrain de golf de Rancho Palos Verdes.

Etats-Unis Californie : un homme armé a été arrêté sur un golf de Trump

L'homme a éveillé les soupçons, car il «a été vu en train de se promener sur le terrain de golf, de prendre des photographies et de filmer et semblait surveiller les activités liées à la planification de la sécurité», expliquent les services du shérif dans un communiqué. Donald Trump est arrivé mardi soir en Californie pour un dîner organisé par le comité national du parti républicain pour lever des fonds.

Le suspect, identifié comme Jeanine John Taele, avait «un chargeur de 16 cartouches contenant des munitions» dans la poche de son pantalon. En fouillant la voiture de cet homme de 38 ans, les agents du shérif ont également saisi «un pistolet chargé» et un autre chargeur contenant des munitions, selon le communiqué.

Plusieurs armes saisies

Une perquisition a ensuite été menée par le shérif et les services anti-terroristes du FBI au domicile de cet homme, à Downey, en banlieue de Los Angeles. Ils y ont découvert un fusil d'assaut, un pistolet, un gilet pare-balles, des chargeurs de grande capacité, des munitions, deux appareils de radiodiffusion et «plusieurs carnets contenant des déclarations inquiétantes».

Les enquêteurs ont présenté le dossier mardi matin au bureau du procureur de Los Angeles, qui se prononcera sur d'éventuelles poursuites.

Depuis sa dernière campagne présidentielle, Donald Trump a été visé par de multiples tentatives d'assassinat. En juillet 2024, il a été blessé à l'oreille par un tireur qui s'était positionné sur un toit surplombant une de ses réunions de campagne à Butler, en Pennsylvanie.

En septembre de la même année, un homme armé a été arrêté aux abords du Trump International Golf Club à West Palm Beach en Floride, alors que le président était en train d'y jouer.

En avril dernier, le président a dû être évacué en urgence du gala de la presse à Washington, lorsqu'un homme armé a tenté de s'introduire dans la salle et qu'une fusillade a éclaté.

La visite de Donald Trump dans son golf californien mardi est fermée à la presse. Le président doit notamment y défendre son bilan et rallier des soutiens financiers, à quelque trois mois des élections de mi-mandat où la mainmise des républicains sur le Congrès américain est menacée.