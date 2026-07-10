La ministre française des Sports et de la Jeunesse Marina Ferrari a annoncé, vendredi, que 131 personnes sont décédées par noyade depuis le 19 juin.

Le dernier bilan des autorités faisait état de «plus de 90» décès par noyade sur la même période. La ministre a précisé, lors d'un déplacement à Maisons-Alfort dans le Val-de-Marne, que de nombreuses victimes étaient soit «âgées de moins de 18 ans», soit de «plus de 60 ans».