La cheffe des Ecologistes Marine Tondelier a exigé dimanche que «toute la lumière» soit faite dans les prochaines semaines sur «le bilan humain très lourd» de la canicule, et estimé que «certains devront en tirer les conséquences» politiques.

«Dans les jours qui viennent, notre pays va compter ses morts et (re)découvrir que l'inaction climatique, la solitude et la précarité tuent», a déclaré la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier.

France Canicule : «Certains devront en tirer les conséquences» politiques, prévient la cheffe des Ecologistes

«Depuis plus d'un demi-siècle, les écologistes alertent sur le réchauffement climatique et les nécessaires mesures d'atténuation et d'adaptation à mettre en œuvre. Depuis des années, nous démontrons l'impréparation totale de nos gouvernants à ce qui nous guette, et le danger que cela représente», a écrit la candidate à l'élection présidentielle de 2027 dans un long post sur le réseau X.

Marine Tondelier affirme dans ce message que la diminution du Fonds vert destiné à financer l'adaptation au réchauffement climatique ou celle du dispositif MaPrimeRenov' ont été une «ineptie».

«Dans les jours qui viennent, notre pays va compter ses morts et (re)découvrir que l'inaction climatique, la solitude et la précarité tuent», a-t-elle ajouté.

Des centaines de morts se cachent derrière cette carte tristement historique.



Probablement bien plus encore.



Il y a des pénuries de glace aux urgences pour traiter les hyperthermies.



Des soignant·es et des services de secours ont dû être rappelés en urgence et travailler dans… pic.twitter.com/mpw1HjSQFA — Marine Tondelier (@marinetondelier) June 28, 2026

Selon Santé publique France (SpF), un millier de décès de plus que la normale ont déjà été recensés en France depuis mercredi. Mais il s'agit d'un premier bilan partiel alors que la canicule d'une intensité exceptionnelle a duré 11 jours.

«Il faudra faire toute la lumière sur le bilan humain très lourd qui s'annonce pour déterminer les responsabilités politiques ayant mené à cette situation dramatique. Et certains devront en tirer les conséquences», met en garde Marine Tondelier.

«Nous exigerons aussi un bilan complet des mesures prises en matière d'atténuation du réchauffement climatique et d'adaptation», a-t-elle ajouté.

Macron dans le viseur

La cheffe des Ecologistes s'en prend également au président Emmanuel Macron. «Il faudra pointer quels moyens ont été réellement mis en œuvre, quelles actions et quel suivi ont été faits après les promesses grandiloquentes telles que les 40.000 écoles à rénover thermiquement, les «Make Our Planet Great Again» et autres «ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas»», a-t-elle dit, reprenant certaines formules utilisées par le chef de l'Etat.

Au cours des derniers jours, l'exécutif s'est défendu à plusieurs reprises de toute inaction ou impréparation.

Emmanuel Macron a mis en avant jeudi dernier le «gros travail» d'adaptation qui a été fait dans la lutte contre le réchauffement climatique sous ses deux mandats. Tout en ajoutant: «On ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe et (...) dans notre histoire».