Des guides de montagne italiens ont suspendu l'ascension du Mont Blanc par la voie normale côté italien, en raison des récentes vagues de chaleur qui fragilisent le glacier menant au plus haut sommet d'Europe, a précisé un responsable mercredi à l'AFP.

Pas interdit, mais dangereux Trop chaud pour le Mont Blanc – «Nous avons décidé de ne plus proposer cette ascension»

«Les conditions se sont rapidement détériorées avec la chaleur du mois de juin et ne permettent plus d'emmener des clients: le glacier est très crevassé et il est difficile de trouver le bon itinéraire», a indiqué à l'AFP Alex Campedelli, président de la Société des guides de Courmayeur (nord-ouest), station alpine située au pied du Mont Blanc.

«Nous avons décidé depuis la semaine passée de ne plus proposer cette ascension», a-t-il affirmé, soulignant toutefois qu'aucune mesure d'interdiction n'a été prise par les autorités et que des voies alternatives restent viables sur le versant italien du Mont Blanc.

Des températures anormalement élevées ont été recensées ces dernières semaines dans les sommets alpins, ce qui accélère la fonte des glaciers et accroît le risque d'éboulement.

Les ascensions se poursuivent normalement sur le versant français du Mont Blanc, a toutefois précisé à l'AFP Ricardo Mora, vice-président de la Compagnie des guides à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie). Toutefois, «on voit que la température, à un moment donné, va nous imposer peut-être de prendre la même décision qu'il y a quelques années», a-t-il nuancé en faisant référence à 2022.

Cette année-là, les Compagnies des guides de Chamonix et de Saint-Gervais avaient annoncé à la mi-juillet la suspension provisoire des ascensions du Mont Blanc par la voie normale en raison de chutes de pierres.

«Avoir l'humilité de renoncer temporairement»

En Suisse, les guides de Zermatt recommandent pour cette raison depuis jeudi dernier de renoncer provisoirement à l'ascension du Cervin par l'arête du Hörnli.

«Sur les itinéraires du Mont Blanc et du Cervin, il faut simplement avoir l'humilité de renoncer temporairement», a déclaré à l'AFP Pierre Mathey, secrétaire général de l'Association suisse des guides de montagne (ASGM).

«Cette canicule se prolonge et on a un réchauffement important du sol, la fonte de la neige et de la glace et le dégel du permafrost», ce qui «provoque des écroulements ou des éboulements plus importants», a-t-il expliqué.

Le chef du service de surveillance des glaciers en Suisse (Glamos) avait déjà prévenu fin juin dans un entretien à l'AFP qu'une «très forte perte de glace» était à craindre dans les Alpes cette année en raison des vagues de chaleur.