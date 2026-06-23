La canicule s'intensifie mardi en Europe, provoquant des décès et mettant les organismes à rude épreuve après déjà plusieurs jours de chaleur intense jusqu'en Angleterre qui pourrait battre un record de température pour un mois de juin.

Fait rare, une alerte rouge pour «chaleur extrême» a été déclarée au Royaume-Uni par l'agence météorologique britannique Met Office pour mercredi et jeudi dans une partie du sud du pays (image d'illustration).

Il s'agit de la deuxième vague de chaleur en Europe de l'Ouest en moins d'un mois. Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les épisodes de chaleur intense.

A Londres, qui accueille un millier d'événements autour du climat cette semaine et qui sera en alerte rouge à partir de mercredi, le chef de l'ONU Antonio Guterres justement désigné les coupables: «Nous ne pouvons pas miser davantage sur un système fondé sur les combustibles fossiles», a-t-il tonné.

Alerte rouge dans quinze villes en Italie, alertes à la chaleur presque partout en Espagne, nuit la plus chaude jamais enregistrée en France, des noyades: les températures caniculaires gagnent du terrain, perturbant travail, transports et établissements scolaires.

Plus de 90% des Français exposés

En France, où une centrale nucléaire a été arrêtée en lien avec la canicule, des pics sont attendus à 44 degrés dans le sud-ouest. Avec 54 départements en vigilance rouge canicule, le niveau le plus élevé et 35 en orange, plus de 90% de la population française est exposée à des chaleurs extrêmes et exceptionnelles.

La nuit de lundi à mardi, à 21,6 degrés, a été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1947, selon Météo-France.

Recherchant la fraîcheur, certains s'aventurent en zones de baignade non surveillées, jusque dans les canaux et la canicule a provoqué «40 morts» par noyade depuis le 18 juin en France, «essentiellement des jeunes», selon le gouvernement.

«La France tourne au ralenti (...)Immanquablement, c'est une désorganisation du travail et au cas par cas, moins de travail», a commenté le dirigeant du patronat français Patrick Martin.

La chaleur est telle que dans le quartier d'affaire de la Défense, près de Paris, l'une des usines qui refroidissent les tours ne parvient pas à pleinement reconstituer ses stocks de glace la nuit, dit à l'AFP son directeur, en admettant que «la température va être dégradée».

«Les urgences tiennent»

«C'est vraiment impossible de manger à la maison», se lamente Chanel Magnani, 37 ans, cuisinière venue prendre son petit-déjeuner à l'ombre devant une boulangerie à Rennes (ouest). «On a baissé tous les volets électriques, on a acheté des ventilos, mais malgré ça il fait hyper chaud». Un record absolu de 40,6 degrés a été enregistré lundi dans cette ville bretonne.

À Carpentras dans le sud-est, deux enfants de 2 et 4 ans ont été retrouvés morts lundi dans la voiture familiale et la veille, trois personnes âgées sont décédées à leurs domiciles dans le sud-ouest en raison des fortes chaleurs.

Si la canicule provoque un bond de «30% à 40%» du nombre d'appels, «les urgences tiennent», selon des représentants d'urgentistes, qui s'inquiètent néanmoins de la durée de cette canicule.

«Au début l'organisme encaisse», mais probablement que d'ici mercredi, «il y aura plus de décompensations psychiatriques, de problèmes de diabète, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisants rénaux...», alerte Louis Soulat, chef des urgences de Rennes.

Alerte rouge en Italie

A l'image de la France, une grande partie de l'Europe étouffe sous cette vague de chaleur, la deuxième en moins d'un mois à frapper l'ouest du continent.

En Italie, une alerte canicule rouge a été décrétée dans 15 villes, dont Rome et Milan. Le ministère de la Santé s'attend à ce que ce nombre passe à 16 mercredi.

Plusieurs régions ont imposé des restrictions, entre 12h30 et 16h00, pour protéger les personnes travaillant en plein air, comme sur les chantiers ou dans les exploitations agricoles.

A Rome, les batteries des bus électriques se déchargent avant la fin des services des conducteurs en raison d'un recours plus intensif à la climatisation, a reconnu l'organisme gérant les transports dans la capitale italienne.

En Espagne, la quasi-totalité du pays est en alerte chaleur mardi et même en alerte rouge pour quelques zones en Andalousie (sud), au Pays Basque et en Cantabrie (nord), signalant un «danger exceptionnel».

A Madrid, le kiosque à billets de loterie où travaille Reinaldo Garcia, 35 ans, s'est équipé d'une climatisation l'an dernier mais ça ne suffit pas: «Le matin, ça va, mais l'après-midi, quand le soleil tape de plein fouet sur le kiosque, c'est comme s'il n'y avait pas de climatisation. Mais je dois travailler quand même», dit-il.

En première ligne du réchauffement climatique en Europe, l'Espagne est habituée aux températures extrêmes mais fait face depuis quelques années à une multiplication et une intensification des vagues de chaleurs.

Plus de 100 stations de l'Agence météorologique nationale (Aemet) ont enregistré des températures supérieures à 40 degrés et une trentaine ne sont pas redescendues en dessous des 25 mardi matin. La côte d'Almería en Andalousie n'est pas descendue en-dessous des 30 pour le troisième jour consécutif.

Fait rare, une alerte rouge pour «chaleur extrême» a été déclarée au Royaume-Uni par l'agence météorologique britannique Met Office pour mercredi et jeudi dans une partie du sud du pays.

«Il est désormais prévu qu'il soit très probable que le record actuel de la température la plus élevée jamais enregistrée au Royaume-Uni en juin soit battu», a indiqué l'organisme en rappelant le record historique de 35,6 degrés relevé à Southampton en juin 1976 et à Camden Square en juin 1957.