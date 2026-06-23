La canicule s'intensifie mardi en Europe, faisant peser de graves dangers sur la santé des plus vulnérables et provoquant de très nombreuses perturbations. L'Angleterre qui pourrait battre un record de température pour un mois de juin.

La canicule va persister, notamment à Londres qui sera en alerte rouge à partir de mercredi.

Il s'agit de la deuxième vague de chaleur en Europe de l'Ouest en moins d'un mois, les scientifiques avertissant que le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes.

«Dès que le soleil nous tape dessus, on a envie de mourir. Et dans le camion, c'est (...) l'horreur, vraiment l'horreur», a témoigné à Madrid Valentín Fernández, un employé âgé de 54 ans d'une entreprise de déménagement, la chemise trempée de sueur.

«Pour nous, ces jours-ci, c'est galère. On n'a pas le choix. C'est notre boulot. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est comme ça».

Actuellement, une poche d'air très froid installée en altitude au large du Portugal «sert de pompe à chaleur» et fait remonter de l'air chaud d'Afrique du Nord, tandis qu'un anticyclone relativement stable aggrave la situation, explique à l'AFP Sébastien Léas, prévisionniste à Météo-France.

Dans ce contexte, les personnes les plus fragiles peuvent se trouver en danger de mort faute de «mesures adaptées», a mis en garde mardi à Genève la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Accès écourté à la tour Eiffel

A Londres, qui accueille un millier d'événements autour du climat cette semaine et qui sera en alerte rouge à partir de mercredi, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a justement exhorté le monde à agir avec «beaucoup plus d'urgence».

Il a tout particulièrement visé les patrons des grandes entreprises d'intelligence artificielle. «Nous ne pouvons pas miser davantage sur un système fondé sur les combustibles fossiles qui alimente à la fois la crise climatique et la crise énergétique», a-t-il tonné.

En attendant, les températures caniculaires gagnent du terrain en Europe: alerte rouge dans quinze villes en Italie, alertes à la chaleur presque partout en Espagne ou nuit la plus chaude (celle de lundi à mardi, 21,6° C en moyenne) jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1947.

Le tout accompagné de désorganisations au travail, dans l'enseignement ou dans les transports. Et jusqu'à la tour Eiffel qui a annoncé fermer mardi dès 16h00, au lieu de 00h45 (22H45 GMT) habituellement, et au musée du Louvre, qui avance aussi son heure de fermeture à 16h00, de mercredi à samedi.

Sans parler du Mont Saint-Michel, un autre lieu emblématique, situé en Normandie, qui conseille de reporter les visites à l'après-canicule.

Une centrale nucléaire a même été arrêtée en lien avec la canicule en France, dont plus de 90% de la population est exposée à de très fortes chaleurs, avec des pics de 44°C prévus dans le sud-ouest.

Recherchant la fraîcheur, certains s'aventurent dans des zones de baignade non surveillée et 40 personnes, «essentiellement des jeunes», sont mortes par noyade depuis le 18 juin, selon le gouvernement français.

À Carpentras dans le sud-est de la France, deux enfants de deux et quatre ans ont été découverts sans vie lundi dans la voiture familiale et, la veille, trois personnes âgées ont péri chez elles dans le sud-ouest.

Des écoles fermées en Angleterre et en France

Une grande partie du reste de l'Europe étouffe aussi sous cette canicule. En Italie, une alerte rouge a été décrétée dans 15 villes, dont Rome et Milan. Le ministère de la Santé s'attend à ce que ce nombre passe à 16 mercredi.

Plusieurs régions ont imposé des restrictions, entre 12h30 et 16h, pour protéger les personnes travaillant en plein air, comme sur les chantiers et dans les exploitations agricoles.

En Slovénie, la compagnie nationale des chemins de fer a réduit la vitesse maximale des trains sur des tronçons de plusieurs lignes pendant la journée en raison des risques de dommages sur les rails du fait de la chaleur.

La quasi-totalité de l'Espagne est en alerte chaleur mardi, voire en alerte rouge pour quelques zones en Andalousie (sud), au Pays Basque et en Cantabrie (nord).

Plus de 100 stations de l'Agence météorologique nationale (Aemet) ont relevé des températures supérieures à 40°C. La côte d'Almería en Andalousie n'est pas descendue en-dessous des 30°C pour le troisième jour consécutif.

Fait rare, une alerte rouge a été émise au Royaume-Uni par l'agence météorologique Met Office pour mercredi et jeudi dans une partie du sud. Il est désormais «très probable que le record actuel de la température la plus haute jamais enregistrée au Royaume-Uni en juin soit battu», soit 35,6°C à Southampton en juin 1976 et à Camden Square en juin 1957. Par précaution, des écoles anglaises ont fermé plus tôt mardi et d'autres resteront closes jusqu'à jeudi soir pour protéger les enfants.

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