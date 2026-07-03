On a l’impression que Donald Trump est à plus de 250 ans du mythe fondateur des États-Unis: c’est pourquoi, pour beaucoup, cet anniversaire rond des États-Unis n’est pas un jour férié. Mais c’est faire du tort à ce pays, qui est bien plus que celui du « Make America Great Again », de l’argent et de la soif de pouvoir.

George Washington, Donald Trump et Mohamed Ali (de g. à d) sont tous des symboles de l'Amérique.

250 ans des Etats-Unis Ce qu’il reste du «Pays de la liberté» malgré Trump

Qu’auraient bien pu dire les Pères fondateurs américains face à tout ce faste qui envahit Washington ces jours-ci ? Ils voulaient fonder un État qui se démarque des nations européennes – sans toutes ces fioritures royales.

Et voilà que Donald Trump fait surgir de terre, sur les ruines de l’aile est, une immense salle de bal. Il prévoit un Arc de Triomphe des États-Unis de 76 mètres de haut, que les médias appellent tout simplement «l’Arc de Trump».

«L’Arc de Trump» devrait être plus de trois fois plus grand que la Maison Blanche et dépasser même l’Arc de Triomphe à Paris, qui mesure un peu moins de 50 mètres. Commons/Hstoops

Et maintenant, c’est aussi le parc de Lafayette Square qui va être transformé : le 47e président veut y faire planter 47 érables pour s’ériger un nouveau monument. Enfin, il est prévu de réaménager l’East Potomac Park, car Trump n’apprécierait pas le terrain de golf qui s’y trouve.

Le golf, l’or et l’histoire

D’ailleurs, les Pères fondateurs connaissaient bien le golf : ce jeu est mentionné pour la première fois en 1659, parce qu’il est interdit dans les rues d’Albany, dans ce qui deviendra plus tard l’État de New York. À l’époque, le golf est le sport des nantis, importé par les Britanniques sur le continent.

Le golf rend Donald Trump heureux. AP

Les États-Unis veulent se détacher de l’ancienne puissance coloniale lorsqu’ils déclarent leur indépendance le 4 juillet 1776: les Pères fondateurs ne veulent ni roi ni reine qui fassent de la politique avec leurs pairs, sans tenir compte de la population.

Trump dans le Bureau ovale doré : qu’auraient bien dit les Pères fondateurs à ce sujet? AP

Aujourd’hui, les États-Unis ont un président de 80 ans qui donne l’impression d’envier des despotes comme Vladimir Poutine ou Xi Jinping, parce qu’ils n’ont pas à faire face à l’opposition politique ou à une presse critique. Le New-Yorkais ne cache pas non plus son admiration pour la famille royale britannique.

Réalité vs mythe fondateur

Ça ne colle pas plus au mythe fondateur que les nombreux scandales de Trump. La corruption flagrante dans l’exercice de ses fonctions, son implication dans l’affaire Epstein ou ses attaques contre la liberté de la presse et d’expression ne cadrent pas avec l’image d’une nation qui s’est donné pour drapeau la liberté et la justice.

CNN Montage of Trump attacking others claiming they were profiting while in office:



Hillary Clinton has perfected the politics of personal profit and even theft



The Bidens got rich while America got robbed.



Politicians ran for office, promising to protect American workers.… pic.twitter.com/rMAbav58pv — Acyn (@Acyn) July 2, 2026

Et même si ça ne plaît pas à Trump: les États-Unis sont un pays d’immigration, comme le montre la carte qui indique quelles langues sont parlées dans les États, en plus de l’anglais et de l’espagnol. L’allemand figure en tête de liste – grâce aux émigrés venus de Suisse, d’Autriche et du pays voisin du nord.

Kein Geheimnis, dass #Spanisch in #USA auf dem Vormarsch ist. Doch, welche Sprachen kommen danach? This map shows the most commonly spoken language in every US state, excluding English and Spanish https://www.businessinsider.de/what-is-the-most-common-language-in-every-state-map-2019-6



[image or embed] — Archiv FID Romanistik (@archivfidrom.bsky.social) 23. November 2024 um 16:07

Mais le français, le portugais, le polonais, le vietnamien, le chinois, l’arabe et le coréen sont aussi représentés: tout ça fait des États-Unis un creuset de cultures. Trump voudrait inverser cette tendance en fermant les frontières et en procédant à des expulsions massives.

L’Amérique n’est pas encore perdue

On pourrait céder au pessimisme: que restera-t-il du « Land of the Free » (Pays de la liberté) si, partout, on doit présenter ses papiers à des agents de l’ICE qui se sentent investis d’une mission ? Comment célébrer la liberté d’expression et d’opinion quand Trump veut faire interdire la suite de chiffres « 8647 » parce qu’elle inciterait soi-disant au meurtre du 47e président ?

somebody painted a subtle "8647" on a Trump state fair display and Newsmax is on it pic.twitter.com/G1Qrc5tREU — Aaron Rupar (@atrupar) June 29, 2026

Mais les États-Unis ne sont pas encore perdus, car les tribunaux tiennent bon. Ainsi, le National Park Service n’a pas le droit d’intervenir parce que des manifestants brandissent une pancarte « 8647 ». Mieux encore: même des slogans comme «Trump a violé des petits enfants», le gouvernement doit les tolérer, selon un jugement du 30 juin.

En plus, la justice met la pression pour qu’une journaliste puisse consulter les dossiers Epstein sans censure. Elle a à la fois annulé les droits de douane de Trump et bloqué sa tentative de supprimer la nationalité par naissance. Et elle confirme que Trump doit verser cinq millions de dollars à l’auteure E. Jean Carroll pour abus et diffamation.

La société aussi résiste

En mai, le gouvernement a perdu pas moins de 96,3 % de ses procès, écrit Adam Bonica, politologue à Stanford : dans 26 cas sur 27, les juges se seraient prononcés contre lui. Et pourtant, ils sont même d’accord entre eux – même s’ils ont été nommés par les républicains.

Adam Bonica/data4democracy.substack

Et puis, il y a le débat de société : grâce à leurs manifestations, les citoyens ont contribué au retrait de l’ICE de l’État du Minnesota.

« La démocratie, c’est s’impliquer dans ses propres affaires. »

«La démocratie, c’est s’impliquer dans ses propres affaires» Max Frisch

Lors des manifestations « No Kings », les gens expriment leur mécontentement de manière très médiatisée – et font en sorte que le licenciement de l’animateur de late-night Jimmy Kimmel soit annulé. L’Amérique n’est donc pas encore perdue.

L’Amérique n’est pas un bloc monolithique

En plus, quand on dit « Joyeux anniversaire, Américains » – librement inspiré du roman « Joyeux anniversaire, Turc » et du film du même nom de Doris Dörrie –, il faut bien constater qu’il n’y a pas vraiment d’Américain ou d’Américaine. Et encore moins d’« Américain », parce que ce mot a une connotation négative.

Le 15 janvier, Jaden Scott, un militant d’extrême droite, montre à la police de Minneapolis, dans le Minnesota, comment ça marche. EPA

La communauté des partisans de Trump (Maga) représente entre 30 et 35 % de la population – les autres sont des démocrates, des indépendants ou se sont complètement détournés de la politique. Alors, ceux qui condamnent le pays juste parce qu’ils n’aiment pas le président mettent tout le pays dans le même panier.

Manifestations contre l’ICE le 24 janvier à Minneapolis, dans le Minnesota. AP

Ceci étant, le problème ne se pose pas seulement à l’étranger, mais aussi aux États-Unis mêmes: «Beaucoup boycottent [le 250e anniversaire] parce qu’ils l’associent à Trump, et on ne peut pas participer à quelque chose qui porte la marque de Trump», explique l’animateur de late-night Bill Maher lors d’un entretien avec le politologue Ian Bremmer.

«Trump ne possède pas le pays»

Maher n’est pas d’accord : «Ce pays ne lui appartient pas.» «Le drapeau ne lui appartient pas», abonde Bremmer dans son sens. «Le patriotisme ne lui appartient pas», poursuit Maher. «Et c’est pour ça que je pense qu’on se tire une balle dans le pied. [...] L’Amérique, c’est «Make America Great Again», et l’Amérique, ce n’est pas «Make America Great Again». C'est tout le monde, c’est l’Amérique. Et c’est comme ça qu’il faut le voir. »

Trump: "Total control. We have total control of everything. This is just the beginning of the golden age of America. We're in the golden age of America."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 1. Juli 2026 um 22:29

Certains se concentreraient trop sur les erreurs commises par les États-Unis, selon Maher. «Et bien sûr, tous nos péchés sont au grand jour. Ils sont bien réels et doivent être haïs. Mais pour ce qui est des mauvaises choses qu’on a faites, on n’est pas si différents que ça de beaucoup d’autres pays.»

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Maher conclut: «Mais pour les bonnes choses qu’on a faites, on est sacrément meilleurs que plein d’autres endroits.» Il faut donc voir les deux côtés quand on regarde l’Amérique en face: les valeurs occidentales, c’est une bonne chose, même si leur mise en œuvre laisse parfois à désirer.

«On ne doit pas aimer la patrie plus qu’on n’aime un être humain» Friedrich Dürrenmatt

En effet, on risque de ne voir les 250 ans d’histoire américaine que dans le contexte de Donald Trump ou de la guerre. Pourtant, ce pays a aussi donné naissance à Mohamed Ali – un héros populaire musulman qui s’est engagé publiquement contre la guerre du Vietnam.

Un converti à l'islam refuse de répondre à son appel sous les drapeaux au Vietnam : Muhammad Ali a dû en baver, comme le suggère d'ailleurs la couverture du magazine « Esquire » de 1968. Aujourd'hui, on le connaît sous son surnom, « The Greatest ». AP Museum of Modern Art









Pour ça, on peut tout à fait féliciter les États-Unis pour leur anniversaire.



