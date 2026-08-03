Un ressortissant suisse et un militaire centrafricain ont été tués dans une attaque jeudi au nord de Bangui, la capitale de la Centrafrique, a-t-on appris lundi de source militaire. Selon elle, les assaillants étaient «des bandits armés encore non identifiés».

«Venu pour une prospection minière» Centrafrique : un Suisse et un militaire tués dans une attaque

«Un ressortissant suisse venu pour une prospection minière a été tué avec son élément de sécurité, un sous-officier de l'armée centrafricaine», a indiqué à l'AFP un haut gradé de l'armée centrafricaine qui a requis l'anonymat.

«Ils ont été attaqués le 30 juillet à 18 km de la ville de Damara», a-t-il précisé, soit à une cinquantaine de kilomètres au nord de Bangui. Les corps ont été rapatriés dans la capitale et la justice centrafricaine va «ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances et poursuivre les auteurs de cette attaque», selon cette même source.

Dans cet Etat enclavé frontalier notamment du Soudan et de la République démocratique du Congo (RDC), la situation sécuritaire s'est améliorée après la sanglante guerre civile des années 2010, mais cela reste fragile et on observe ces derniers mois un regain de violences dans certaines régions du pays.