Le nombre des migrants morts en ayant tenté de rejoindre le territoire espagnol de Ceuta depuis le Maroc la semaine dernière a grimpé à 77, a indiqué mardi une commission de spécialistes en médecine légale.

Un précédent bilan officiel côté espagnol faisait état de 72 migrants ayant péri, principalement au cours de noyades en mer Méditerranée.

Une commission espagnole de spécialistes en médecine légale, composée de médecins légistes et d'experts de la Garde civile, a indiqué dans un communiqué que les autorités de Ceuta avaient repêché 79 corps en mer. Mais deux d'entre eux ont été récupérés le 29 juillet et tôt le 30 juillet, avant l'arrivée massive de migrants dans l'enclave, ce qui porte le bilan à 77, a ajouté le communiqué.

Des médecins légistes ont réalisé 77 autopsies et identifié deux personnes déjà enregistrées en Espagne grâce à leurs empreintes digitales. «Pour pouvoir identifier les autres, les données des empreintes digitales devront être envoyées au Maroc pour une éventuelle reconnaissance», précise le communiqué.

La représentation du gouvernement espagnol à Ceuta avait fait passer le bilan de 72 à 75 morts plus tôt mardi.

Le ministère marocain de l'Intérieur a de son côté indiqué dimanche que 11 personnes ont perdu la vie du côté marocain de la frontière avec l'Espagne, un bilan qui doit s'ajouter au nombre de victimes recensées par les autorités espagnoles.

Selon l'Association marocaine des droits humains (AMDH), le bilan atteint «près de 130 victimes» avec «des dizaines de disparus» tandis que l'Observatoire du nord des droits humains (ONDH), qui a son siège dans la région de Fnideq, estime qu'il «pourrait avoisiner les 100 morts, sans compter les dizaines de disparus».

Selon les autorités espagnoles, 70'000 des 72'000 migrants qui avaient réussi à entrer à Ceuta sont retournés au Maroc.