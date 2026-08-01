Les ministres de l'Intérieur des pays de l'UE se réuniront mardi en visioconférence afin d'échanger «sur les développements à Ceuta», a annoncé l'Irlande, qui assure la présidence tournante de l'UE, samedi.

La quasi-totalité des milliers de migrants entrés illégalement dans l'enclave espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord, sont retournés au Maroc samedi, a assuré Madrid.

Par missives interposées, l'Espagne, puis un groupe de 22 pays, dont l'Italie et le Danemark, ont tour à tour réclamé cette réunion afin d'échanger sur la crise migratoire dans cette enclave espagnole et les tensions diplomatiques qui en ont suivi.

La quasi-totalité des dizaines de milliers de migrants entrés illégalement dans l'enclave espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord, sont retournés au Maroc samedi, a assuré Madrid.

Développement suit.