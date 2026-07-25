Les autorités chinoises ont évacué plus de 20'000 personnes et suspendu le trafic ferroviaire dans le sud du pays à l'approche du typhon Noul, a rapporté samedi la chaîne de télévision d'Etat CCTV.

Le typhon devrait toucher terre dans la zone côtière entre samedi soir et dimanche matin (archives).

Plus de 20'000 personnes ont été évacuées dans la province du Guangdong vendredi soir, selon CCTV.

Certains services ferroviaires seront suspendus samedi matin dans la province, et l'ensemble du trafic ferroviaire sera interrompu dimanche, a indiqué la chaîne, précisant vendredi soir que les bateaux de pêche sont rentrés au port pour «se mettre à l'abri de la tempête».

Le typhon devrait toucher terre dans la zone côtière s'étendant de Hong Kong à la province du Guangdong (sud) entre samedi soir et dimanche matin, a indiqué le Centre météorologique national chinois.

Alerte orange au typhon

Ce dernier a maintenu samedi une alerte orange au typhon, le deuxième niveau le plus élevé de son système à quatre niveaux, après avoir averti que certaines parties du Guangdong et de la province voisine du Fujian (sud-est) subiraient des vents violents et des pluies torrentielles.

Les écoles de la ville de Chaozhou, dans le Guangdong, ont reçu l'ordre d'interdire la présence physique dans l'enceinte de leurs établissements, ont rapporté les médias locaux.

Plus tôt ce mois-ci, 39 personnes ont trouvé la mort lorsque le typhon Maysak a provoqué de fortes pluies et de graves inondations dans la région du Guangxi (sud).

Le typhon Maysak est également à l'origine d'orages et vents violents qui ont fait 11 morts et 331 blessés dans la province du Hubei (centre).