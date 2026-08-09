Le typhon Dolphin a touché terre dimanche dans l'est de la Chine, selon les autorités météorologiques du pays. La tempête a entraîné l'annulation de plus de 1500 vols, des évacuations et le déclenchement d'une alerte de niveau maximal.

Le typhon Dolphin a touché terre dimanche dans l'est de la Chine, entraînant des évacuations et l'annulation de plus de 1500 vols.

La côte orientale densément peuplée de la Chine se préparait depuis plusieurs jours à l'arrivée de Dolphin, avec la suspension du travail et des services de transport dans certaines zones sur la trajectoire anticipée du typhon.

Le centre du typhon est passé sur le littoral près de la ville de Yuhuan, dans la province du Zhejiang, vers 17H30 locale (09H30 GMT), a indiqué le Centre météorologique national dans un message publié en ligne. Au moment de l'impact, les vents maximum près du centre dépassaient les 150 kilomètres par heure, a précisé le CMN.

🚨 ⚠️HAPPENING NOW!

🌀Typhoon Dolphin is slamming China’s metropolite cities!

Over 300 million people are under the impact of fierce winds and extreme rainfall!

Dolphin passed Japan’s southern Okinawa islands and has made landfall on China’s eastern coast (Zhejiang – Fujian… pic.twitter.com/lJy33gRmAz — Jeo Albant (@jeoalbant) August 9, 2026

Près de 1400 vols à destination et au départ des deux principaux aéroports de passagers de Shanghai ont été annulés dimanche, a rapporté la chaîne publique CCTV. L'aéroport de Hangzhou, dans la province voisine du Zhejiang, a annulé 270 vols, selon la même source.

Le typhon a eu des conséquences jusqu'à Hong Kong, sur la côte sud de la Chine, où l'observatoire météorologique a enregistré une température record de 36,9°C, causée par de l'air chaud poussé sur la ville par Dolphin.

Tandis que la tempête «se dirige vers les environs du Zhejiang et progresse à l'intérieur des terres», l'air périphérique «continuera d'apporter un temps extrêmement chaud sur le territoire, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mardi», a indiqué l'Observatoire de Hong Kong.

Okinawa et Taïwan également touchés

Avant d'atteindre la Chine, le typhon Dolphin a provoqué de fortes pluies et des vents violents dans la préfecture japonaise d'Okinawa.

Sept personnes à Okinawa ont été légèrement blessées, dont un homme plus que centenaire qui a été emporté par des rafales, est tombé au sol et s'est cogné la tête, selon le gouvernement de l'île. Dimanche après-midi, 5290 foyers à Okinawa étaient privés d'électricité, d'après la compagnie régionale Okinawa Electric Power.

À Taïwan, des dizaines d'itinéraires de ferry ont été suspendus et plus de 180 vols annulés, alors que la tempête cause dimanche des pluies diluviennes et des vents violents dans le nord de l'île.

Alerte maximale

Le Centre météorologique national (NMC) de Chine a émis dimanche matin une alerte rouge au typhon – son niveau le plus élevé – prévoyant des «pluies torrentielles exceptionnelles» dans certaines zones du centre et de l'est du Zhejiang.

De fortes précipitations devraient également s'abattre sur Shanghai et sur certaines parties des provinces du Fujian, de l'Anhui et du Jiangsu jusqu'à lundi après-midi, a annoncé le NMC. Maintenant que Dolphin a touché terre, il devrait s'affaiblir en se dirigeant vers le nord-ouest.

Dans le Fujian, près de 99'000 personnes ont été déplacées de «zones à risque» samedi soir, avant l'arrivée de la tempête, a rapporté l'agence de presse officielle Xinhua.

Plus de 200 lignes de ferry ont été suspendues dans le Zhejiang et le Fujian et les travaux sur les projets en mer ont été interrompus, tandis que 474 navires de construction ont été rappelés au port vendredi matin, a ajouté Xinhua.

Certains services ferroviaires dans les zones concernées ont également été annulés dimanche pour garantir la sécurité des passagers, ont rapporté les médias d'État.

L'arrivée du typhon Dolphin en Chine survient deux semaines après que le typhon Noul a frappé la province méridionale du Guangdong. Il a été désigné par les autorités comme le plus puissant typhon à avoir touché la Chine cette année.

Trois personnes avaient été tuées et des centaines de maisons endommagées par ce typhon aux Philippines, avant qu'il n'atteigne la Chine.