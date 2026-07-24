Alors que de violents incendies font rage en Calabre dans le sud de l’Italie, des pompiers ont découverts que des chats avaient été utilisés comme accélérateurs de feu vivants par les incendiaires. Ces actes d’une cruauté inouïe ont suscité l’indignation.

En Calabre, les secours ont découvert des chats calcinés qui ont été utilisés pour propager les flammes (image d’illustration).

«Scènes incroyables» Choc en Italie : ils utilisent des chats pour propager des incendies !

Comme l’explique «La Stampa», les secours ont découverts des chats complètement brûlés. Les pompiers ont rapidement compris que les animaux avaient été utilisés pour accélérer les feux.

Directeur général de la Protection civile, Domenico Costarella a été choqué par ces agissements qui font froid dans le dos. «Dans certains cas, nous avons été confrontés à des scènes incroyables. Nous avons même trouvé des chats auxquels un morceau de tissu imbibé de liquide inflammable avait été attaché à la queue. Ces félins étaient ensuite lancés dans les champs et ils couraient, propageant ainsi les incendies», a-t-il détaillé.

Domenico Costarella a aussi lancé un cri du coeur : «Nous avons besoin d'un changement de mentalité. Ce sont des actes inhumains. Malheureusement, le pire ennemi de l'homme est l'homme lui-même.»

Plainte

L’Association italienne pour la défense des animaux et de l'environnement (AIDAA) n’a pas tardé à réagir puisqu’elle va déposer plainte auprès de tous les parquets de Calabre. Elle promet aussi une récompense de 1000 euros pour toute personne qui donnerait des informations afin d’identifier les incendiaires qui utiliseraient des chats.

Comme dans plusieurs pays d’Europe, les incendies font rage en Italie. En Sicile et en Calabre plus de 500 feux ont été recensés ces dernières 24 heures tandis qu’un pompier a également perdu la vie en luttant contre les flammes.