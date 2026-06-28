Cinq membres de la minorité arabe d'Israël ont été tués dimanche dans des attaques armées et à la voiture piégée, dernier épisode d'une vague de violences qui a déjà fait plus de 140 morts au sein de cette communauté depuis début 2026.

Un homme a par ailleurs été tué par balles et un autre blessé dans la ville à majorité arabe de Taybeh, dans le centre d'Israël (image d'illustration).

Vague de violences Cinq Arabes israéliens tués dans des attaques armées et à la voiture piégée

La criminalité s'est fortement intensifiée ces dernières années dans cette minorité, où des gangs extorquent habitants et commerçants en échange de leur «protection» et tuent fréquemment ceux qui refusent de payer, sur fond de prolifération des armes à feu et d'accusations d'inaction des forces de l'ordre.

A Jaffa, dans la municipalité de Tel-Aviv, une attaque à la voiture piégée a tué un homme d'une quarantaine d'années, selon les services de secours et la police qui parlé «d'une affaire d'ordre criminel». Son fils de six ans a été blessé dans l'explosion, ont précisé les médias israéliens.

Une seconde voiture piégée a explosé à Holon, au sud de Tel-Aviv, blessant grièvement un homme qui a succombé à ses blessures à l'hôpital. La victime était connue des forces de l'ordre pour son implication dans plusieurs différends, a indiqué le commandant du district, le général Haim Sargarof.

Un homme a par ailleurs été tué par balles et un autre blessé dans la ville à majorité arabe de Taybeh, dans le centre d'Israël, dans ce que la police a qualifié de «différend familial apparent».

Quelques heures plus tard, deux autres hommes ont été abattus dans la ville voisine de Qalansawe, selon le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge. «Une enquête préliminaire indique que l'incident semble lié à une vendetta familiale», a souligné la police.

Morts en hausse

Le bilan des citoyens arabes israéliens tués dans ce type de violences s'élève désormais à 142 depuis le début de l'année, selon l'ONG israélienne Abraham Initiatives, qui promeut l'inclusion de la minorité arabe, soit une hausse de 11% par rapport à la même période l'an dernier.

Si cette tendance se poursuit, le record de 2025 (252 Arabes israéliens tués) pourrait être dépassé. Les Arabes israéliens, descendants des Palestiniens restés sur leurs terres après la création d'Israël en 1948, représentent environ 21% de la population du pays, forte de plus de 10 millions d'habitants.