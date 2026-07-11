Un violent orage d'été met cinq randonneurs en difficulté au Gran Sasso. Après la coupure de la communication suite à un appel d'urgence, les secours en montagne lancent une opération de recherche de grande envergure – mais une fois sur place, le groupe refuse toute aide.

En plein orage d'été, cinq randonneurs donnent l'alerte au Gran Sasso, dans les Abruzzes. Les secours en montagne se mobilisent en force, mais après des heures d'intervention, les sauveteurs ont une surprise : tout à coup, les randonneurs ne veulent plus d'aide.

L'intervention de secours en montagne a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, à 2 600 mètres d'altitude. Le service italien de secours en montagne et en spéléologie (CNSAS) rapporte que cinq randonneurs ont été surpris par un violent orage d'été. Ils ont appelé les secours pour demander des conseils sur la conduite à tenir. Mais peu après, ils ont qualifié la situation d'urgence, rapporte « RTL ».

Mais peu après l'appel d'urgence, la communication a été coupée. Le groupe de randonneurs avait perdu le réseau, ce qui a empêché les secours d'évaluer ni leur position exacte ni leur situation.

Rebondissement inattendu

Comme on ne pouvait pas exclure que les cinq randonneurs soient en danger de mort, une équipe de secours en montagne s'est mise en route à pied dès cette même nuit.

Après une ascension de plusieurs heures, les sauveteurs ont finalement retrouvé les cinq randonneurs dans la région de Conca degli Invalidi.

Entre-temps, le groupe s'était installé dans ses tentes et a déclaré ne plus avoir besoin d'aide. Comme tout le monde était indemne et tenait absolument à passer la nuit en montagne, les secours ont mis fin à leur intervention à l'aube.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'allemand à l'aide de l'IA et adapté par notre rédaction romande.