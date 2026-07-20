Le ministère de la Santé palestinien a annoncé lundi que l'armée israélienne avait tué par balles deux Palestiniens lors d'une attaque menée dans la nuit par un groupe de colons israéliens contre un village de Cisjordanie occupée.

«Un affrontement violent s'est développé dans le secteur, au cours duquel des terroristes ont lancé des pierres et des blocs de béton contre les forces», a indiqué l'armée (archives).

L'armée israélienne a indiqué que ses soldats avaient ouvert le feu après que des Palestiniens eurent lancé des pierres en leur direction.

Les deux victimes, âgées de 53 et 26 ans ont été tués par des tirs des forces d'occupation dans la localité de Deir Jarir», a déclaré le ministère, basé à Ramallah.

Dans un communiqué distinct, le Croissant-Rouge palestinien a indiqué que ses équipes avaient évacué une autre personne blessée lors d'une attaque de colons contre la même commune, dimanche soir.

L'armée israélienne a déclaré à l'AFP que des soldats avaient été déployés à Deir Jarir afin de protéger et d'évacuer des colons israéliens entrés dans la zone pour récupérer du bétail, selon eux.

«Un affrontement violent s'est développé dans le secteur, au cours duquel des terroristes ont lancé des pierres et des blocs de béton contre les forces», a indiqué l'armée.

«Les forces ont riposté par des tirs afin d'écarter la menace. Des impacts ont été constatés», précise le communiqué, faisant usage d'une formule souvent utilisée lorsque des personnes ont été tuées.

Colonies illégales

Les violences en Cisjordanie occupée par Israël se sont fortement intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza, des organisations de défense des droits humains et l'ONU faisant état d'attaques quasi quotidiennes de colons israéliens.

Hors Jérusalem-Est, plus de 500'000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, aux côtés d'environ trois millions de Palestiniens. Toutes les colonies israéliennes sont considérées comme illégales au regard du droit international.

Selon un décompte de l'AFP fondé sur les données du ministère palestinien de la Santé, des soldats ou des colons israéliens ont tué au moins 1090 Palestiniens depuis le début de la guerre à Gaza, parmi lesquels des combattants mais aussi des civils.

Selon les chiffres officiels israéliens, au moins 46 Israéliens, civils et militaires confondus, ont également été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes au cours de la même période.