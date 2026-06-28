Un millier de personnes, dont quelque 300 identitaires, selon la police, ont marché dimanche à Narbonne, dans le sud de la France. Elles ont crié leur colère après le meurtre d'un adolescent de 17 ans battu à mort lors d'un guet-apens par des jeunes qu'il connaissait.

La manifestation, à laquelle la famille de Louis n'a pas voulu s'associer pour éviter «toute récupération politique», avait notamment été appelée sur les réseaux sociaux par des groupes identitaires.

«Le temps de la guerre, pas du deuil» Colère dans le sud de la France après le décès d'un ado battu à mort

Guidés par des drapeaux français et par des slogans tels que «la France c'est nous», «Racaille partout, Justice nulle part», ou encore «Ni oubli, ni pardon», encadrés par quelques dizaines de CRS, des jeunes identitaires, des membres d'associations comme la «Ligue du midi» mais aussi de nombreux habitants de Narbonne, Carcassonne et de la région ont formé un cortège depuis l'hôtel de ville jusqu'au chantier où le jeune Louis a été tabassé à mort.

La manifestation, à laquelle la famille de Louis n'a pas voulu s'associer pour éviter «toute récupération politique», avait notamment été appelée sur les réseaux sociaux par des groupes identitaires comme «Furie» sous la bannière «Justice pour tous».

«Pardon Louis (...), d'avoir laissé ton nom s'ajouter à la liste de ceux qui ont été assassinés (...) avec la complicité des autorités faiblardes et lâches», a crié au micro un des organisateurs.

🔴📣 [EN DIRECT] « Justice pour Louis », scandent les manifestants lors du rassemblement organisé en ce moment à Narbonne.



Plus de 1 000 personnes se sont rassemblées à Narbonne pour rendre hommage à Louis et demander justice pour cette nouvelle jeune victime, confiée à l’ASE,… pic.twitter.com/RcbZ1RzHki — Ligne Droite • La matinale de RC (@Ligne__Droite) June 28, 2026

Laissé agonisant

L'adolescent, placé dans un foyer de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), a été laissé agonisant le 19 juin après avoir été battu à mort par cinq jeunes qu'il connaissait et qui ont publié les images de leur crime sur les réseaux sociaux. Il est mort quatre jours plus tard à l'hôpital. Cinq jeunes, dont trois mineurs ont été mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire.

Le mobile du guet-apens n'est pas encore connu, a indiqué le procureur. Louis avait déjà été victime de deux agressions distinctes le 11 mai et le 12 juin et avait déposé plainte pour l'une d'entre elles.

Le procureur de Narbonne a affirmé que le crime n'avait «aucun lien avec un motif d'ordre racial». Le ministre de l'intérieur Laurent Nunez a dénoncé «une exploitation de l'extrême droite» de ce drame, dans une interview au Parisien samedi.

«Le temps de la colère»

Mais la colère était palpable parmi les marcheurs qui ont même scandé «Darmanin, Nunez assassins!» avant d'entonner «Français réveille-toi, tu es ici chez toi».

Dans un entretien au Journal du Dimanche, la mère de Louis a exprimé sa colère: «ce n'est pas le temps du deuil, c'est le temps de la guerre. Je veux qu'ils soient jugés comme des adultes. Je veux que Louis soit le dernier».