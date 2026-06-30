Un oligarque ukrainien et deux autres personnes ont été blessés lundi soir à Monaco dans la déflagration d'un engin explosif. Il s'agit de la première du genre dans la principauté.

ATENTADO EN MONACO. A las 9 de esta noche un hombre ha depositado un paquete-bomba en la calle Reverend-Père-Louis-Folla de Mónaco que posteriormente ha detonado. Hay 3 personas heridas, dos de ellas de gravedad. https://t.co/KTCiF3WP6c pic.twitter.com/vXYch0Sf0h

La Principauté sous le choc Colis piégé à Monaco : un oligarque ukrainien entre la vie et la mort

L'explosion s'est produite vers 21h00 dans un immeuble résidentiel, le long de la frontière avec la France. Les autorités monégasques ont fait état de deux blessés en urgence absolue, un couple de quinquagénaires ou de sexagénaires, et d'un blessé en urgence relative, un adolescent de treize ans, sans préciser d'identité.

L'homme est Vadim Ermolaev, un oligarque ukrainien résidant à Monaco, a précisé une source proche du dossier à l'AFP confirmant une information de BFMTV,

L'information n'a pas été confirmée à Monaco, où le procureur général Stéphane Thibault pourrait diffuser un communiqué dans la nuit et tenir une conférence de presse dans la journée de mardi, selon le chef du gouvernement Christophe Mirmand.

Sécurité renforcée

Selon M. Thibault, une personne a déposé un sac ou un colis dans le hall de l'immeuble avant de repartir. «C'est la première fois que dans l'histoire, à ma connaissance, un tel acte se produit dans la Principauté», a déclaré M. Mirmand.

Dans ce contexte, les autorités monégasques ont renforcé les mesures de sécurité dans la principauté déjà ultra-sécurisée, a annoncé M. Mirmand lors d'un point presse tard lundi soir.

«Il est important de pouvoir travailler avec les services de renseignement pour identifier l'environnement des victimes, pour identifier si d'autres personnes pourraient être concernées par des menaces particulières, et pour pouvoir s'assurer que ces faits ne se reproduisent pas dans la principauté», a-t-il ajouté.

Collaboration avec la France

Un photographe de l'AFP sur place a constaté un très important déploiement de forces de l'ordre qui bouclaient tous les accès au quartier de l'explosion. Un hélicoptère survolait la zone.

Selon l'entourage du ministre française de l'Intérieur Laurent Nuñez, «une collaboration policière a été mis en place pour retrouver l'auteur en fuite».

Selon M. Mirmand, des témoins ont donné des éléments pour l'identifier, et il a été repéré sur les images de vidéosurveillance de Monaco et de Beausoleil, la commune française voisine où il s'est rendu à pied après avoir déposé l'engin explosif.

Les trois blessés ont été transportés à Nice, selon un porte-parole du gouvernement monégasque. Quatre autres personnes ont été prises en charge par les secouristes, dont une personne choquée et plusieurs victimes de coupures à cause des vitres soufflées par l'explosion, a expliqué M. Mirmand.

L'immeuble visé compte six appartements, mais les trois blessés étaient les seules personnes présentes, a-t-il ajouté.