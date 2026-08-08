Des dissidents de la guérilla des Farc ont détruit avec des explosifs samedi un péage sur une route près de la ville de Cali (sud-ouest) où le nouveau président de Colombie, Abelardo de la Espriella, a pris ses fonctions la veille, a annoncé l'armée.

Avec des explosifs Colombie : attaque des Farc près du lieu d'investiture du président

Lors de son investiture, le nouveau président, représentant de la droite dure, a promis de combattre «sans répit le narcoterrorisme et toutes les organisations criminelles». Il a également affirmé que l'option du dialogue avec les principaux groupes armés était complètement épuisée.

Des gardes de sécurité ont été légèrement blessés dans l'attaque contre un péage en construction sur la route panaméricaine sur le territoire de la commune de Santander de Quilichao.

Près de Cali, dans le département du Cauca, opère une dissidence de l'ex-guérilla des Farc, dirigée un dénommé Ivan Mordisco, le guérillero le plus recherché de Colombie. Les dissidents des Farc ont refusé de se joindre à l'accord de paix conclu avec le gouvernement en 2016. L'armée lui a imputé l'attaque contre le péage.

«Attaquer les infrastructures du pays, c'est attaquer le progrès, la mobilité et la tranquillité de millions de Colombiens», a déclaré samedi sur X M. de la Espriella, ajoutant qu'il n'y aurait «pas de refuge, pas de ménagements, pas d'impunité» pour les responsables.

Hoy comienza una nueva etapa para Colombia.



Asumo la Presidencia de la República con gratitud a Dios, con profundo amor por mi Patria y con la determinación de honrar, con hechos, la confianza que millones de colombianos han depositado en mí.



Seré el Presidente de todos. De… pic.twitter.com/dRzv3o7xKn — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 8, 2026

Par ailleurs, dans le département de Cesar (nord), un agent a été tué dans une attaque de drones chargés d'explosifs contre un poste de police, selon la police.

M. de la Espriella a promis d'intensifier, avec le soutien d'Israël et des Etats-Unis, les bombardements contre les guérillas et les narcotrafiquants qui sont actifs en Colombie et de construire des megaprisons similaires à celle du Salvador.