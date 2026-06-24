Le candidat de gauche à la présidence en Colombie, Iván Cepeda, a reconnu mercredi la victoire de celui de l'ultradroite, Abelardo de la Espriella, trois jours après le second tour le plus serré de l'histoire du pays.

M. Cepeda, défenseur des droits humains de 63 ans, avait lancé lundi un appel «au calme» après les manifestations et affrontements qui ont éclaté entre ses partisans et la police antiémeute dans des villes comme Bogotá et Cali.

«Pour contribuer à la paix» Colombie: le candidat de gauche reconnaît sa défaite

«J'ai décidé d'accepter le résultat qui découle de ce processus et qui dit qu'Abelardo de la Espriella est le nouveau président de la République», a déclaré ce mercredi Iván Cepeda lors d'une conférence de presse.

Selon le décompte préliminaire rendu public dimanche, jour des élections, le candidat du parti au pouvoir a perdu avec moins d'un point de pourcentage d'écart (49,7% contre 48,7%).

Il avait initialement déclaré qu'il n'accepterait les résultats qu'après le décompte final, sur le point de s'achever mercredi.

«Je le fais pour contribuer à la coexistence, à la paix et au dialogue entre Colombiens», a ajouté M. Cepeda, défenseur des droits humains de 63 ans, qui avait lancé lundi un appel «au calme» après les manifestations et affrontements qui ont éclaté entre ses partisans et la police antiémeute dans des villes comme Bogotá et Cali.

Pas d'irrégularités

Le président de gauche sortant Gustavo Petro, avait dénoncé de présumées atteintes au logiciel de l'autorité électorale et avait évoqué la possibilité d'annuler le vote en raison de «l'intervention directe» des États-Unis, après le soutien apporté par Donald Trump à M. De la Espriella.

L'organisme chargé des élections, avait affirmé mardi que le dépouillement définitif faisait apparaître une concordance à 99,9% avec le précompte initial sorti ds urnes de dimanche. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a écarté mardi toute «irrégularité».

Le millionnaire antisystème Abelardo de la Espriella, tenant d'un discours radical contre la gauche, promet une lutte frontale contre le crime organisé et une politique économique ultra-libérale.

«Nous assumerons, si nécessaire, la résistance et la désobéissance civile pacifique», a déclaré M. Cepeda, qui a mis en garde contre «toute tentative de soumission autoritaire».