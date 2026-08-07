L'avocat millionnaire Abelardo de la Espriella a pris vendredi ses fonctions de président de la Colombie. Il a promis vendredi d'affronter «sans répit» le trafic de drogue, dans un pays frappé par la violence des groupes armés.

Abelardo de la Espriella a juré de respecter fidèlement la constitution et les lois de la Colombie lors de la cérémonie d'investiture à Cali.

«Sans répit» Colombie : le président promet un combat sans répit contre la drogue

Ce novice en politique de 48 ans, allié du président américain Donald Trump et doté de la nationalité américaine, succède au premier président de gauche de l'histoire colombienne, Gustavo Petro, pour un mandat de quatre ans.

Ce tournant devrait enterrer les négociations de paix avec les groupes armés menées par M. Petro et peut déjà compter sur le soutien de Washington avec une aide d'un milliard de dollars, annoncée dès les premières heures du mandat du nouveau chef d'Etat.

Lors de son premier discours comme président, dans une caserne devant plusieurs centaines de soldats en uniforme, des blindés et deux hélicoptères à Cali (sud-ouest), ce représentant de la droite dure a promis de restaurer «l'ordre» et «l'autorité».

Dialogue «épuisé»

Élu le 21 juin sur un discours de fermeté contre les guérillas et le trafic de cocaïne, dont la Colombie est le premier producteur mondial, le président de la Espriella a juré de combattre «sans répit le narcoterrorisme et toutes les organisations criminelles».

«L'option du dialogue» poursuivi par Gustavo Petro «est complètement épuisée», a-t-il lancé, laissant deux options aux membres des groupes illégaux: «se soumettre» à la loi ou «affronter la force résolue de l'Etat».

Celui qui se fait appeler «El Tigre» a affirmé qu'il éradiquerait les plantations de coca, ingrédient entrant dans la fabrication de la cocaïne, «par tous les moyens» et autoriserait l'exploitation du pétrole et du gaz par fracturation hydraulique.

Il a aussi affirmé vouloir publier un décret de «gel de la dépense publique», baisser les impôts pour les plus riches et mener la «bataille culturelle pour restaurer la valeur de la famille».

Abelardo de la Espriella a choisi de prêter serment non pas dans la capitale Bogota comme le veut la coutume, mais dans la troisième ville du pays, marquée récemment par des attentats revendiqués par des guérillas.

11'000 militaires déployés

Cali se trouve près de territoires contrôlés par des groupes armés à l'origine de la pire vague de violences qu'ait connues le pays sud-américain depuis une décennie.

Pour cette journée, la ville avait été placée sous haute protection, avec le déploiement de 11'000 militaires et la mise en place d'un système antidrones pour protéger les invités, principalement des dirigeants de la droite latino-américaine.

Une dizaine de chefs d'Etat, dont ceux de l'Argentine, du Chili et de l'Equateur, des représentants de la Maison-Blanche, ainsi que le roi d'Espagne Felipe VI, ont notamment assisté à l'événement, auquel était également présent le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Gustavo Petro, qui a renoncé à participer à la cérémonie, a quitté vendredi la résidence présidentielle. Des partisans de la gauche ont manifesté pacifiquement dans les principales villes, après avoir perdu les élections avec la marge la plus étroite de l'histoire, moins de 1%.

Pas de majorité au Parlement

Avocat connu, Abelardo de la Espriella a fait irruption dans la campagne et vite conquis des soutiens avec ses rassemblements spectaculaires et ses discours prononcés derrière une vitre blindée, ponctués d'un salut militaire en hommage aux forces de l'ordre.

L'un des premiers actes de son gouvernement, a dit M. de la Espriella, sera de se joindre au «bouclier des Amériques», l'alliance de pays dirigée par Donald Trump pour lutter contre le trafic de drogue.

Annonçant vendredi soir une aide d'un milliard de dollars pour les politiques de sécurité et l'économie du nouveau président, le département d'Etat américain s'est réjoui dans un communiqué «à l'idée de travailler en étroite coopération avec la nouvelle administration afin de garantir la sécurité et la prospérité des États-Unis, de la Colombie et de notre hémisphère».

Privé de majorité dans un Parlement divisé, le nouveau président a promis d'intensifier les bombardements contre les camps de la guérilla avec le soutien d'Israël et des Etats-Unis, ou encore de construire des mégaprisons comme au Salvador pour lutter contre la criminalité.

Mais il hérite de forces armées confrontées à une «capacité limitée» en nombre d'hommes et à un «manque d'équipement», relève Renata Segura, d'International Crisis Group. L'experte s'inquiète d'éventuels «dommages collatéraux» touchant des civils si la grosse artillerie est déployée contre des groupes armés «très enracinés dans les communautés».