Un puissant séisme a secoué lundi la Colombie et a été ressenti dans de grandes villes comme la capitale Bogota et Cali, dans le sud-ouest du pays, selon les autorités et des journalistes de l'AFP. Le nombre de victimes n'est pas connu pour l'heure.

Des personnes sont sorties dans la rue après un puissant séisme à Bogota en Colombie.

Ce tremblement de terre, de magnitude 7,4 selon les services géologiques des Etats-Unis et de Colombie, s'est produit en tout début de matinée à une centaine de kilomètres de profondeur.

Son épicentre est situé près de San José del Palmar, dans le département du Choco (ouest), sur le littoral de l'océan Pacifique. Il n'a pas été émise d'alerte au tsunami

Les autorités n'ont pour le moment pas publié de bilan chiffré des victimes et bâtiments affectés.

Mais la gouverneure du Choco a écrit sur le réseau social X qu'il y avait «des blessés» et «des dégâts graves sur les édifices» à Quibdo, chef-lieu de ce département pauvre.

Le maire de Cali, troisième ville de Colombie, a également fait état de «dommages importants», qui sont en cours d'évaluation à l'aide de drones.

Des médias locaux ont diffusé des images montrant des façades d'immeubles détruites.

Ressenti en Equateur et à Panama

A Bogota, des bâtiments ont été évacués, selon des journalistes de l'AFP sur place. Plusieurs personnes en pyjama sont sorties dans les rues, alors que les sirènes retentissaient.

Le séisme a été le plus fortement ressenti dans l'ouest de la Colombie, et jusqu'à Quito, capitale de l'Equateur voisin, ainsi qu'à Panama.

Le 24 juin, un double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 a fait plus de 6000 morts au Venezuela et causé des destructions massives.

Ces pays sont situés sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique et volcanique due aux mouvements des plaques tectoniques, notamment la plaque de Nazca et la plaque Caraïbe qui plongent sous la plaque sud-américaine.